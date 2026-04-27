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    首頁 > 政治

    1.25兆軍購挨批「無菜單黑箱」 民進黨：藍白說清楚哪項不重要？

    2026/04/27 11:35 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    立法院今將再次協商「國防特別預算條例」，民進黨發言人吳崢表示，國防部早已清楚說明8年1.25兆軍購完整項目，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單，呼籲藍白立委切莫閹割台灣國防，說清楚國防特別預算七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？

    吳崢指出，國防部早已透過機密會議與公開報告，多次完整向立委與國人說明8年1.25兆軍購的完整規劃，不僅是與美方共同商討規劃，更是環環相扣，缺一不可，豈料藍白立委上班不認真，機密會議缺席，仍持續造謠軍購黑箱，是假監督、真杯葛。

    吳崢重申，國防部在立法院專題報告已清楚說明，國防特別預算有七大類支出，包括第一類精準火砲810億元、第二類遠程精準打擊飛彈1600億元、第三類無人載具及其反制系統3350億元、第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈5500億元、第五類AI輔助及C5ISR系統100億元、第六類強化作戰持續量能相關裝備500億元，以及第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統640億元，將透過軍購、商購、委製等多元方式來籌獲。

    吳崢提及，美國在台協會AIT處長谷立言今接受平面媒體專訪時也再次強調，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，更點名無人機產業納入特別預算，才能提供最快的嚇阻力量，不僅有利於台灣的安全，也有利於台美產業合作關係。吳崢說，請藍白立委切莫閹割台灣國防，應說清軍購七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防使台灣出現防衛破口，要如何負責？

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