有沒有叫劉和然回來選彰化縣長？王惠美快閃回應

王惠美今天出席「彰化農業智慧雲APP」發表會，拒答「劉和然返鄉參選」議題。（記者顏宏駿攝）

國民黨彰化縣長提名作業陷入僵局，黨高層一度拍板於22日中常會上徵召彰化「絲襪世家」第三代、前考紀會主委魏平政參選，卻臨時撤案，之後又傳出彰化縣長王惠美特別撥通越洋電話給黨主席鄭麗文，希望將彰化縣長提名作業再推遲幾天，由她親自勸說新北市副市長劉和然「返鄉參選」。對此，王惠美今天面對記者的追問，不是拒答就是快閃。

王惠美今天主持「彰化農業智慧雲APP」發表會，記者提問國民黨縣長提名議題，王一聽到「劉和然」馬上表情冷淡拒答，記者再追問，王惠美馬上快閃。她不願回答有關徵召劉和然的議題。

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據了解，國民黨中央22日原本就要徵召魏平政參選彰化縣長，但因為當時王惠美人在日本進行建設交流考察，王惠美對於縣長提名另有想法，她向鄭麗文表示，回國後會親自拜訪劉和然，希望黨中央的彰化縣長提名作業能再推遲幾天。

對此傳聞，劉和然昨（26）日上午赴桃園陪同參與國民黨中壢區市議員初選的彭康傑掃市場拜票時，做出堅決回應，表示「沒有選彰化縣長這選項」。

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