藍白擬提鞭刑、安樂死公投 游盈隆：法無明文規定中選會須照單全收

中選會主委游盈隆。（記者廖振輝攝）

中選會今日舉行新任主委游盈隆上任記者會，面對國民黨立委近期提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，游盈隆表示，對於立法院所提出的公投案，中選會應當適當處理。到目前為止，法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收，「通過是原則，不通過是例外，仍須由中選會委員會作出最後裁決。」

針對媒體提問如何看待國民黨擬推動「鞭刑」公投、民眾黨則正研擬「安樂死」相關議題公投？游盈隆回應，對於立法院所提出的公投案，中選會應當適當處理。目前從報紙上看到在野黨可能提出新的公投案，台灣如此的重視公民投票、直接民主，也希望用直接民主來彌補代議政治之不足，台灣社會如果充滿了這種活力，由人民或政黨來提出這個公投案，中選會基本上樂觀其成。

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游盈隆也說，不過，中選會畢竟是「公投法」的主管機關，對於相關的問題是否符合相關法律的規定，一定也要嚴審。目前因為沒有任何公投案在立法院通過也還沒有人民的公投案提出，就靜觀後續的發展。

關於中選會未來處理立法院所提的公投案，游盈隆說明，由立法院提出的公投案有兩種，其一是憲法所規定的修憲案、領土變更案，此層次公投案，中選會只能夠照辦；其二，是一般的公共政策或法律制定，中選會就必須依法律的授權進行必要審查。

游盈隆提及，去年五月中選會針對立法院所提兩個公投案，都在委員會進行深入且周延的討論。到目前為止，法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收，「通過是原則，不通過是例外，仍須由中選會委員會作出最後裁決。」

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