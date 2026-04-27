金六結又爆營長播統戰片！陸軍：單一事件、已申誡2次

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告並備質詢。（記者陳逸寬攝）

宜蘭金六結繼日前有溫姓連長辱罵義務役男為「死日本鬼子」、「漢奸」後，民進黨立委王定宇今（27）日指出，該營區今年1月竟有營長公然播放中國統戰電影「八佰」。陸軍參謀長陳建義指出，下令播放影片的營長已被處分申誡2次，陸軍認為屬於單一事件，是營長個人對這部影片價值判斷的錯誤；國防部長顧立雄承諾，將要求全軍加強相關精神教育。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」。民進黨立委王定宇質詢關切，宜蘭金六結營區今年1月份竟公然播放中國統戰電影「八佰」，此前某縣市後備教召時，遊覽車上也播放同步影片。

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國防部長顧立雄指出，他們有注意到此事，是營長要求播放影片。陸軍參謀長陳建義說明，該營長是在軍中以YouTube播放影片。

陳建義解釋，營長下令播放「八佰」，是因為看到影片中有中華民國青天白日滿地紅國旗、有播放我國國歌，便誤以為該影片適合放給官兵看，殊不知這部影片其實是中共統戰的包裝，意圖模糊敵我意識與分化。

陳建義指出，不管是先前的溫姓連長事件或營長播放「八佰」影片，陸軍經過深入掌握後，皆認為是單一事件。下令播放統戰電影的營長已被處分，申誡兩次。

雖是單一事件，陳建義也強調，對於中共無所不用其極地，以各種包裝實施統戰，包含吸收我國低階官士兵，以及影響我軍幹部的重要敵我意識、為何而戰為誰而戰的認知，國防部與軍種現在都將相關內容列為重要精神教育事項。

政戰局長史順文表示，正常來講，營長播放的影片、輔助教材，都需要前一天由旅級政戰主任，在政教研討會經過審查，但該部影片並未經過審查；針對此案軍方後續都已調查、了解相關異常人員，只要有異常狀況，國軍保防安全處都會進行相關調查了解。

顧立雄也承諾，他會要求全軍於各個層面做加強，包含旅級政戰主管要做好這件事、要做好相關精神教育，也會全面檢視相關法制、管教失當、指揮統一等問題。

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