彈劾賴總統聽證會 綠營集體缺席：不配合政治鬧劇

立法院舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會。（記者王藝菘攝）

國民黨、民眾黨去年提出對賴清德總統彈劾案，立法院今日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，相較藍白兩黨推派專家學者及黨籍立委出席，民進黨團未邀請專家學者，也沒有立委到場。民進黨團表示，在野黨將憲政制度當作政治秀場，民進黨團反對此案，程序亦拒絕背書，不會配合這場政治鬧劇。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，國民黨團、民眾黨團去年底對賴總統啟動彈劾案程序，立法院會去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程。今日上午召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；5月13日、14日則會召開第二次審查會，邀被彈劾人到場說明。最後院會於5月19日舉行彈劾案投票。

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依憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，也就是76位立委投下同意票，即可聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭後，再經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。但目前立法院113席，民進黨團佔有51席，彈劾案不會通過。

藍白今日邀請的專家學者，包括東海大學法律系退休教授林騰鷂、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰；國民黨團推派藍委翁曉玲、王育敏、羅智強，民眾黨團推派白委邱慧洳進行詢問。民進黨團則未提出邀請人員名單，也無黨籍立委出席。

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