蘇巧慧喊新北8年前選對侯友宜 李四川競辦酸：當時的對手是蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）喊新北8年前選對侯友宜 ，國民黨市長參選人李四川（右二）競辦酸，當時的對手是蘇貞昌。（記者翁聿煌攝）

根據媒體報導，民進黨新北市長參選人蘇巧慧26日出席新北市板橋區嘉義同鄉會活動時，高喊「嘉義人最聰明，最會選人」，所以8年選出嘉義人侯友宜擔任新北市長，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，蘇巧慧可能忘記，8年前侯友宜的對手就是她的父親蘇貞昌，感謝蘇巧慧對侯友宜的肯定，侯友宜也已多次表示要交棒給「少說話、多做事」的李四川。

李四川競辦指出，回顧8年前，侯友宜首次投入選舉，便面對蘇系立委、民代全面抹黑，蘇陣營更曾以「選錯人就來不及了」文宣，大肆調侃侯友宜，蘇貞昌更曾批評侯友宜「令人不屑」，不知道為什麼只過了8年，蘇陣營口中的選錯人、令人不屑的侯友宜，卻變成了蘇巧慧口中的「選對人」？

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李四川競辦表示，根據媒體報導，8年前蘇貞昌縣長不惜違背在神明面前的諾言，堅持參選新北市長，身為女兒的蘇巧慧當時表示，蘇貞昌是為了民進黨承擔重責大任，如今8年過後，蘇巧慧改口說，8年前選侯友宜是「選對人」，或許為了選舉蘇巧慧會變成另一個人，但凡走過必留下痕跡，既然蘇巧慧說當年選侯友宜是選對人，那請她告訴大家，「8年前你是投給侯友宜還是蘇貞昌？」

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