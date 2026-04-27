柯文哲稱沈伯洋選台北太精彩 吳靜怡酸：民眾黨集體自爆才真正精彩

吳靜怡表示，柯文哲說沈伯洋選台北太精彩，但民眾黨的「集體自爆」才叫真正的精彩，民眾黨現在就像一台失控的破車。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲與現任主席黃國昌26日前往信義區參與造勢活動，柯文哲被問到台北市長選戰，強調民進黨要派立委沈伯洋來選「Are you sure？」更諷刺地說他心目中民進黨的黃金組合是「台北沈伯洋、桃園王義川，陳柏惟選台中」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此表示，柯文哲說沈伯洋選台北太精彩，但民眾黨的「集體自爆」才叫真正的精彩，民眾黨現在就像一台失控的破車。

吳靜怡今（27日）在臉書發文指出，民眾黨現在提名簡直像是「隨便、感性、誤事」，民眾黨這麼會笑別人，柯文哲要不要台北市乾脆提名陳佩琪？因為陳佩琪在小草心中是「聖母」等級的存在，論聲量、募款能力、對柯文哲的忠誠度，她哪一點輸給現在檯面上那些縮頭縮腦的民眾黨奴才？

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吳靜怡表示，如果民眾黨真的覺得自己在台北市還有市場可以對沈伯洋指指點點，那為什麼不派你們心目中「最強母雞」陳佩琪出來選台北市長？在台北市這個柯文哲曾經執政的本命區，民眾黨現在連個像樣的首長候選人都不敢推，這才叫「棄守台北」，虧你柯文哲還能笑得出來。

吳靜怡隨後也談到黃國昌，並指出黃國昌去年說得慷慨激昂，結果最近專訪改口說「新竹守住、議員翻倍」就算達標，新北市自己不選市長，議員要從一席變兩席，淪落到要「拉無黨籍議員」來成立黨團，這叫「政治乞討」，黃國昌現在心裡想的不是新北，而是如何保住他的黨主席位子，只要新北議員多一席，他就可以賴著不走，新竹市根本就是高虹安無黨籍靠自己，請問又跟黃國昌有什麼關係？這就叫「政治膨風」。

吳靜怡表示，柯文哲目前也從「最強助選員」淪為「全台毒藥」，過去柯文哲最常把市場掃街變成親民秀，但近期在宜蘭卻完全翻轉，從被嗆「擋路」，到三星市場被長者指著罵「貪污」，再到阿伯拍肩勸他「不要再亂啦，台灣只有一個」，這是柯文哲政治神話在地方現場跌落的縮影。

吳靜怡強調，民眾擋在台北不敢派陳佩琪、新北推黃國昌像是在選假的、柯文哲宜蘭輔選又被民眾當面嗆聲，民眾黨把地方選舉當成網路聲量操作，2026民眾黨不是在擴張版圖，是在證明自己到底還剩多少政治信用。吳靜怡最後也向柯文哲喊話：「你說沈伯洋選台北太精彩？我覺得你們民眾黨的「集體自爆」才叫真正的精彩！民眾黨現在就只是像一台失控的破車。」

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