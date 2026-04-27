全美台灣同鄉會投書華盛頓時報 呼籲美國採行動反制中國政治脅迫

全美台灣同鄉會會長宋明麗（右）投書華盛頓時報，呼籲美國正視和反制中國的政治脅迫。圖為宋明麗與美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson ）（左）合影。（圖由全美台灣同鄉會提供）

全美台灣同鄉會（Taiwanese Association of America）會長宋明麗投書刊登於華盛頓時報，強調中國將空域武器化，呼籲美國政府正視中國對台灣日益升高之政治脅迫行為，並採取具體回應。

宋明麗指出，中國近期施壓塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等國，臨時取消總統賴清德專機飛越領空之許可，導致原定出訪史瓦帝尼行程受阻，此舉顯示中國正將原本應維持中立與安全的國際空域政治化，進一步壓縮台灣的國際空間。

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宋明麗強調，當一個威權政權能透過壓力迫使多國限制一位民主國家領導人的飛行權利，這已不僅是外交問題，而是對國際秩序與美國國家安全的直接挑戰，若此類脅迫行為未受到回應，未來恐將擴及貿易、安全合作及外交關係，對全球民主體系構成更廣泛影響。「今天是台灣，明天可能是任何不願屈從於中國壓力的國家。」

宋明麗在投書中進一步呼籲美國採取明確行動，包括明確反對將國際空域政治工具化，與盟友合作共同抵制對主權國家的脅迫，正式邀請總統賴清德訪問美國。她強調，台灣作為印太地區重要的民主夥伴與全球供應鏈關鍵成員，其國際參與空間不應受到威權干預，美國若未能對此作出回應，將削弱其在全球的領導地位與嚇阻力。

全美台灣同鄉會強調，未來將持續透過國際媒體與公共論述，提升台灣議題在美國主流社會之能見度，並呼籲各界共同關注中國對國際規範的侵蝕行為。

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