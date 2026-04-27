長捲髮「最適合」蔡英文！12款造型曝光 本人愣：AI不懂我

前總統蔡英文玩起AI個人髮型分析。（擷取自蔡英文Threads）

近期社群網站流行「AI髮型分析」，讓AI推薦最適合自己的髮型，經常與網友互動的前總統蔡英文也跟上熱潮，試玩髮型分析，她在Threads分享結果圖卡，還逗趣留言「我覺得AI不懂我，我還是維持現狀」。

蔡英文貼出AI的分析圖卡，結果顯示她為「鵝蛋臉」，臉部比例均衡、額頭略高、下巴線條柔和，因此適合多種造型變化。該張圖卡宛如專業雜誌圖表，對比不同髮型效果，分別列出12款「最適合」、「普通」與「不建議」的造型。

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AI認為蔡英文最適合的髮型有鎖骨層次剪（帶瀏海）、中長捲髮、側分短髮、低馬尾；AI還補充建議她以瀏海修飾額頭、平衡臉部比例，頭髮層次增加動感避免厚重感，捲度柔化線條、增添氣質等。

貼文引起大批網友留言，有網友直呼以為是網友惡搞，「沒想到是本人在亂搞」，「真的會被這位姐姐笑死！太跟得上耶」，「蔡總統果然很懂網路梗」。另有許多網友認為，蔡英文現在的髮型就是最好看的，「小英證明了小英頭才是本體。」

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