6月訪美 鄭麗文：說明兩岸和平新路線 應讓第一島鏈成為和平繁榮區域

國民黨主席鄭麗文。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，鄭麗文今日接受廣播節目「蘭萱時間」專訪時表示，她將向美方重要人士、智庫學者及意見領袖說明鄭習會所傳達的和平訊息，並提出一條符合兩岸和平、區域穩定與美國利益的新路線。鄭麗文強調，台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持、創造更多空間，讓台灣不再只是大國博弈下的籌碼。

有關訪美行程規劃，鄭麗文指出，訪美時間約為十幾天，不會太長，但也不會太短。難得訪問美國一趟，希望能盡量走訪僑胞聚集的地方，與各地僑胞交流，也會積極安排與美方重要人士會面，當面說明鄭習會所傳達的訊息，以及台美之間需要深入溝通的議題。

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鄭麗文透露，這次會有一些「非典型」行程，美國內部對她的路線已有廣泛且全面的討論，她原本沒有安排前往波士頓，但是因為哈佛、MIT都有邀請，都是非常重量級的交流，因此行程也有所調整，會與他們重要的教授會面。

至於是否會與美國國務院官員會面，鄭麗文表示，目前尚不便對外說明，但相關安排會積極進行，她對訪美成果保持樂觀，也希望最終能超出預期。

鄭麗文說，外國友人與她見面時，絕對不會只談軍購，因為她談的是比單一軍購預算更重大、更關鍵的戰略思維。美國是民主國家，除了華府之外，兩黨以及不同領域的重要意見領袖都必須關注，這也是她此行需要做更多準備的原因。

對於主持人詢問，美國及西方世界是否擔心台灣與大陸走得太近，甚至不再需要美國？鄭麗文明確表示，「不需要美國是不可能的」，外國朋友的基本態度都是肯定、樂觀的，也認為兩岸必須對話，才能降低風險、創造穩定。國際社會真正關切的，不是台灣在美中之間選邊，而是台灣能否提出一條既能促進兩岸和平，也符合區域安全與美國國家利益的新路線。

鄭麗文強調，台灣不該陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，她在與國際駐台代表茶會中也清楚說明，國際社會的支持非常重要，美國的支持也非常重要。台灣真正需要的是爭取更多支持、創造更多空間，而不是把自己限縮在二選一的困境裡。

鄭麗文認為，當前最重要的是徹底揚棄上世紀的冷戰思維，不能讓世界進入「冷戰2.0」。她表示，第一島鏈不應繼續被視為東西對峙、戰火最前沿，而應轉化為東亞和平、自由貿易與繁榮的區域，成為「Pacific peace and prosperity」。她強調，這不只是兩岸和平，更是攸關整個區域穩定與安全的重大願景。

鄭麗文表示，真正穩定、永續的和平，不能只靠兩岸，也必須建立在美中和解與合作之上。因此，美國當然是重中之重，她非常重視即將訪美的行程，「兩岸和平必須符合美國的國家利益」，她會從這個角度出發，向美方提出不一樣的路線圖，並說服美方理解，台灣走向和平不是背離美國，而是有助於區域穩定，也符合美國利益。

鄭麗文指出，這也是為什麼美國許多重量級學者高度重視她的主張與路線，尤其當美方看到她成功與習近平會面，且習近平公開以善意回應她的主張與訴求時，對他們而言，這等於是歷史打開一道非常難得的門，美國應該抓住這個難得機會，重新思考兩岸和平與區域安全的可能性。

至於「川習會」是否可能談到台灣議題，甚至讓台灣成為大國交易籌碼，鄭麗文表示，台灣不應該變成大國博弈交易的籌碼，以她對北京的判斷與理解，北京將「一個中國」與「反對台獨」視為底線與原則，這也是兩岸之間能有互動、累積友好空間的前提。她認為，這些底線與原則是不能被交易的，北京也不會希望把台灣變成中美談判交易的標的，「他們比以前更有自信、更加強大、籌碼更多」。

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