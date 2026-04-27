中方嗆「台灣沒有總統」 鄭麗文：惡意螺旋不斷上升

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

賴清德總統原定22日出訪史瓦帝尼，因中國粗暴打壓告吹。中國外交部及國台辦事後公開讚賞馬達加斯加等三國堅持「一個中國原則」，並稱「台灣沒有總統」。國民黨主席鄭麗文今日接受廣播節目「蘭萱時間」專訪時表示，大陸與民進黨彼此惡言相向，再次讓大家看到所謂的惡意螺旋不斷上升，最後兵兇戰危、終須一戰，就是這樣造成的，這樣赤裸裸、血淋淋的上演，這就是我們要制止的。

鄭麗文指出，此行見到中共總書記習近平，超出大家預期的成功，但這只是第一步，她從來沒有要天真爛漫的跟大家講一個童話故事，從此台灣跟大陸就過著幸福快樂的日子，還有層層的考驗、重重的障礙，這一次大陸口出惡言，與民進黨彼此惡言相向，再次讓大家看到所謂的惡意螺旋不斷上升，最後兵兇戰危、終須一戰，就是這樣造成的、這樣赤裸裸血淋淋的上演，這就是我們要制止的。

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鄭麗文表示，兩邊都釋出惡意，怎麼樣能累積善意與互信，對岸不會再這樣子的打壓台灣，當然所有的事情都是相互的，這就是我們要解決的問題，停止惡意的不斷上升，最後不可收拾。

鄭麗文說，鄭習會後可以感受到全世界都非常關注、好奇，她出訪前很多人的態度是保留、不看好，甚至是非常悲觀的認為她連大陸都去不成，更不可能見到習近平，也不可能見到習近平之後不談一國兩制、不談統一，談兩岸的民族情感與和平，這些都是很多人本來不敢想像的，但是她信心滿滿的去了，也證明這條路是對的、是會通的，所以全世界才會高度關注。

鄭麗文指出，美國有很多對於美國到底應該怎麼跟中國相處的很多論戰、態度，大家可以看到最近幾年，鷹派越來越抬頭就是要抵制中國，但是她此行也引起美國內部很多專家、精英圈裡頭的巨大討論，甚至有一個布朗大學的教授認為，她應該得諾貝爾和平獎，這名教授並不是一個大家傳統認定的親中教授，是一個在乎美國國家利益的教授，越來越多人表示對她路線的肯定及期待，這個期待很高、很深、是在美國內部的，這樣子的效益已經非常大的展現出來。

鄭麗文表示，所以他們很期待自己去美國訪問，親自看到本人，聽她對這件事的闡述，還有就是很多國際、美國媒體都排隊等著專訪自己，「他們都希望在川習會之前訪問到我，也都很好奇我對川習會的態度與立場」，當然她對川習會是樂見其成，所以她認為效應非常的大，包括幾個鄰近國家都是非常高度的肯定，這個是很重要但國內媒體比較沒去討論、在乎的，但是這是一個國際社會的大事。

鄭麗文提到，她在去大陸之前，對方就有問她，希望鄭習會的主軸是什麼，「我有告訴他們，我希望的主軸就是不只兩岸和平，因為我知道全世界都在看鄭習會，所以我們要對全世界釋出和平的訊息，我們要爭取的是全世界的和平，我說我此行來只有這一個目的而已」。

鄭麗文還說，大禮包（惠台十項措施）是中方自己準備的，對她來說，她要帶回台灣的禮物就是和平。她也知道中方在提出這些大禮包的時候，一定會遭到民進黨的抵制，但是他們還是希望不要讓台灣同胞失望，讓台灣同胞知道一旦政黨輪替關係就會正常化，就會和好、友善很多。鄭麗文強調，我們就是要翻轉、改變，證明給大家看我們是絕對做得到的，國際社會、美國的支持非常重要，哪有說要在大陸、美國裡頭選一個，笨死了。

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