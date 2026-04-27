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    首頁 > 政治

    柯文哲下一案？ 李正皓爆料直指「忠孝橋引道拆除工程弊案」

    2026/04/27 09:53 即時新聞／綜合報導
    李正皓今指出，他判斷柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。（資料照）

    李正皓今指出，他判斷柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉入京華城弊案，一審重判17年，褫奪公權6年。媒體人李正皓今指出，柯文哲的下一個案子有人猜是北士科，有人猜魚果市場，但他判斷柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。

    李正皓提到，近期他接獲陳情，陳情人爆料內容直指柯文哲任內忠孝橋引道拆除有「施工工法與標案內容不符」的狀況，可能圖利拆除廠商「皇昌營造」金額達到上億。李正皓表示，正當他在爬梳此案時，該陳情人竟然對他說，自己上週接獲廉政署傳票，以證人身份傳喚到廉政署詢問此案，案由是「貪污治罪條例」。

    李正皓指出，基於偵查不公開原則，他沒有要求陳情人向他轉述廉政署問案內容，但從過往公開新聞可得知許多資訊。李正皓統整，台北市議員李慶元2018年5月22日爆料，皇昌營造施工工法與標案內容不符，認為台北市府協助施工廠商皇昌營造詐領工程款6、7000萬元，涉偽造文書、貪汙治罪條例。

    李正皓續指，2018年9月6日，時任國民黨北市議員王鴻薇表示，外界都稱皇昌營造是「柯友友」，與柯市府互動密切，從2015年到2017年，皇昌就承攬了萬大樹林線捷運工程、忠孝橋引道拆除、環南市場改建等工程，總計超過144億元，連世大運的選手村都是皇昌營造蓋的。北檢2024年底偵辦京華城案期間，為釐清柯文哲所涉之政治獻金金流疑點，11月12日以證人身分傳喚皇昌營造董事長江程金，檢方訊後請回。

    李正皓提到，當時媒體疑惑明明Excel帳本上沒有皇昌營造的捐款，為何要傳喚江程金董事長？如今到底是因為什麼案子要傳喚江程金董事長，答案已經很明顯，而江程金董事長當場訊後請回，想必態度非常配合。

    李正皓認為：「雖然監察院曾在2021年6月4日公布忠孝橋引道調查報告認定查無不法，但隨著新證據、新證人的浮現，監察院應該重啟調查。如果連2018年的忠孝橋引道陳年舊案廉政署都要徹查到底，那北士科、魚果市場等案廉政署與北檢可能放過嗎？」

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