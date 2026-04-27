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    首頁 > 政治

    江和樹與李貞秀吵架扯出案外案 他揭露「檢調已經動起來」

    2026/04/27 10:48 即時新聞／綜合報導
    張育萌發現，江和樹在節目中不小心脫口說李貞秀的事「調查局有問我」，若檢調發現李貞秀在非競選期間「要錢」，那就是「公務員索要不正當利益」，就跟柯文哲一樣。（資料照）

    張育萌發現，江和樹在節目中不小心脫口說李貞秀的事「調查局有問我」，若檢調發現李貞秀在非競選期間「要錢」，那就是「公務員索要不正當利益」，就跟柯文哲一樣。（資料照）

    民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍後，全面與民眾黨開戰，近期又槓上民眾黨台中市議員江和樹，不過台灣青年世代共好協會理事長張育萌發現，江和樹在節目中不小心脫口說李貞秀的事「調查局有問我」，若檢調發現李貞秀在非競選期間「要錢」，那就是「公務員索要不正當利益」，就跟柯文哲一樣。

    張育萌表示，李貞秀過去曾在節目中罵江和樹是黑道，江和樹因此和李貞秀槓上，由此又意外扯出「案外案」。張育萌指出，關於「李貞秀有沒有要錢」這件事，江和樹在節目中默默講了一句：「這個我已經有跟檢調說，這個調查局有問我了。」

    張解析，這代表不只「李貞秀告民眾黨」，實際上檢調也已經動起來，認真在調查「李貞秀有沒有用錢買官」，江和樹已經向調查局說明，接下來黃國昌和陳智菡會不會被傳喚？重點是這些人都不可能保李貞秀。

    張育萌強調，如果真的有江和樹口中的「對話紀錄」，對話發生的時候李貞秀照理還是韓國瑜護航的「立法委員」，既然是民選公職，在非競選期間「要錢」，而且又不是「政治獻金」，那就是「公務員索要不正當利益」，不就跟柯文哲一樣？

    張育萌對此也質疑：「小草不是至今還喊阿北清清白白嗎？那照這個標準，小草也認為李貞秀清清白白囉？」

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