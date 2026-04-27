海軍退役少校呂禮詩屢有「媚中」言行卻無法管 顧立雄促立院修法

國防部長顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪。（記者陳逸寬攝）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，近日更登上共艦喊「祖國強大」，但現行法規無法懲處呂禮詩。對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，草案已被陸委會送至立院，籲立法院儘速通過相關修法。

呂禮詩在解放軍北部戰區海軍艦艇開放活動參觀「烏魯木齊艦」與「濰坊艦」後，接受中媒採訪表示，「看到解放軍在進步，了解真的祖國的實力在哪裡，不是說站在祖國的面前，看到這些裝備就一定要腿軟，因為我們兩岸是一家人，祖國的強大也代表台灣的安全」。

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且呂禮詩已經不是首次發表爭議言論，但囿於目前法規，無法對呂進行懲處。

國防部長顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪說明，據他了解，陸委會已經將修法草案送到立法院，草案修改為少校以上、領有月退俸者，若做出有損國家尊嚴的行為，都會受到懲處，請立法院儘速通過相關修法。

現行「兩岸人民關係條例」第9-3條規範，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為」。

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