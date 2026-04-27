國民黨縣市長布局 鄭麗文：彰化剩最後的努力

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

年底九合一選舉，國民黨剩彰化縣、嘉義縣縣長提名待定，國民黨主席鄭麗文今日接受廣播節目「蘭萱時間」專訪時表示，到目前為止大家對提名過程的很多過度關心，事實上證明都是過慮了，她認為整個提名的過程非常順利，大致上都有按照既定所想的進行，現在彰化剩最後的努力，其他提名都已經底定完成，藍白合也非常順利，「我們與民眾黨推心置腹，這一點我覺得是不用擔心」。

主持人蘭萱詢問，「跟前民眾黨主席柯文哲也是推心置腹嗎？我知道妳與黃國昌推心置腹，但是柯文哲呢」？鄭麗文笑答，「我不需要跟民眾黨的每一個人」，柯文哲有他自己本身的困境、官司的問題，柯文哲的官司問題若能回到司法的常軌上處理，也必須要政黨輪替，柯文哲非常的聰明，也非常清楚現在的大局、大勢，柯文哲到目前為止對藍白合還是友善、正面的，這個不會有問題，至於後面選舉的考驗，就是兵來將擋、水來土掩，要把原本有的席次顧好，還要有所突破。

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對於年底選舉是否有設定目標，鄭麗文說，她不設定目標，因為當設定時就放棄了某些地方，她每個縣市都不會放棄，所以她不會講目標，否則艱困選區就等於被她放棄了，這次大家可以看到，她把非常大的力量投注在艱困選區，屏東就不知道去了幾次，還有台南、高雄、嘉義都在努力，嘉義縣也不會放過翻轉的可能。她會盡全力，不會說選個有交代就好，每個縣市都玩真的、全力下去，否則太對不起提名的候選人。

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