公館圓環塞車 何孟樺：凸顯藍雙北執政未有效整合資源

台北市議員何孟樺。（記者董冠怡攝）

台北市公館圓環去年九月底拆除改成正交路型，事故率雖下降，但新北市中、永和議員反映（福和橋）塞車嚴重，國民黨籍新北市長參選人李四川說，若當選一定解決，並引發連日攻防；對於塞車議題會如何成為選舉焦點，台北市議員何孟樺受訪分析，雙北塞車可能很難成為北市的選戰攻防，然此議題未解，反映的是過去基北北桃合作效果不彰，流於表面，國民黨在雙北執政多年，但未好好有效整合兩邊的資源跟議題，仍然相當本位主義，沒有利用執政機會讓整合進入深水區。

台北市交通局回應，公館圓環過去連續七年是北市交通肇事的第一熱點，市府以用路人的安全為第一考量，大刀闊斧拆除圓環並進行一系列改善措施。雙北長期建立密切、常態性的交通協調機制，「近期觀測福和橋往臺北端的停等車隊數據，通勤狀況皆比拆除圓環前改善」，平均事故率減少四成以上。持續透過既有溝通平台及專案群組，即時通報路況、動態調整應變措施，同步強化監控機制，並引導車流適度分散。

請繼續往下閱讀...

何孟樺指出，會說雙北塞車很難成為台北市的選戰攻防，是因飽受塞車之苦主要是新北、基隆、桃園的市民，這也是為何只有川伯會因此被批評，其他人並沒有在這個議題上被苛責，因為他是唯一一個跨雙北的候選人，假使今天侯友宜來選台北市長，那也許淡北道路引入北市的車流會成為攻防議題，但對於不是跨縣市的參選人，民眾比較不會苛責。

不過，何孟樺分析，雙北塞車議題未解，反映的是過去跨縣市合作效果不彰，流於表面。國民黨在雙北執政多年，但一直沒有好好有效整合兩邊的資源跟議題，仍然相當本位主義，沒有利用執政機會讓整合進入深水區。

她說，就連現在李四川主張的蘆社大橋結合輕軌、五泰輕軌接社子輕軌的構想，都是前內政部長林右昌提出，蔣市長當初還持反對意見，如今卻收割成為政見，「雙北合作的乏善可陳，可見一斑」，北北基桃合作的成果，有機會成為未來選戰攻防的焦點。

另舉例，汐止、基隆很多來台北通勤上班的民眾，多數會經過東湖地區，尤其是每天沿著吉林街、康寧街進出的車流，也有不少走或是走康樂—大湖隧道進內湖的車流，所以不只過去因防颱水門開關的問題引起爭議，也一直有是否可能在港湖汐止間再開新路的討論，例如社後到南港經貿園區，這些討論在台北端要考慮環東落墩的限制，也需配合新北社後地區的都市更新，才有可能進一步來研究是否有空間設置橋樑引道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法