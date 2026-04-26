沈伯洋小試身手吸藍營群起圍攻 簡舒培：撲馬出馬，萬安不安！

民進黨立委沈伯洋。（資料照，記者方賓照攝）

有意代表民進黨角逐台北市長提名人選的立委沈伯洋，昨（25）以俐落短髮出席松山慈惠堂的母娘文化季儀式，多名藍營議員和擬參選人發文一一檢視沈伯洋的造型與引起的話題、發言內容是否符合史實等面向，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，沈小試身手就被國民黨群起圍攻，還有人說他是「國民黨的超級母雞」（意指助攻國民黨），反批藍營的反應說明沈碰到了台北市長蔣萬安的痛點，「撲馬出馬，萬安不安！」

簡舒培指出，沈伯洋昨天小試身手第一次跑社區行程，結果國民黨幾乎全面動員式群起圍攻，蔣萬安到底有多怕沈伯洋？她分析，藍營反應說明沈改變了蔣的安全狀態、碰到了蔣的痛點；蔣面對媒體回答七零八落、節奏混亂，面對市民質疑大安區鼠患，竟不多做回應。

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簡舒培提到，這不是單一事件，而是長期問題的縮影，台北市這段時間讓市民最有感的，是衛生環境惡化，鼠患問題浮現；人口持續流失；施政節奏與市民體感出現落差，但市府給出的往往不是解方，而是話術與閃避。一名市長對市政問題沒有即時反應能力，只剩下「等稿、照稿、念稿」。

她進一步說明，幕僚寫得好，就勉強過關；幕僚寫得亂，就跟著亂；沒寫到的，就直接閃避，此非溝通能力的問題，「這是決策能力與承擔能力的問題」。而同一天，藍營從上到下圍攻沈伯洋，更令人看清，沈已成整個台北的焦點、蔣萬安需要被保護，以及國民黨真正害怕的是議題被帶走、節奏被改變。

她認為，甚至可以說是一個才剛起步的人，牽動整個政治場域的節奏。「撲馬出馬，萬安不安」不是口號，是現場正在發生的政治現實。

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