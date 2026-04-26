站台力挺陳啟能之子陳俊維 蘇巧慧：合作打造新時代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今與議員陳啟能（左）力挺陳啟能之子陳俊維（右）出戰新北三蘆議員選舉。（記者黃政嘉攝）

綠委王世堅（中）也力挺陳俊維（左）。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員參選人陳俊維也是「新北市社會扶助協會」副理事長的他，今晚在三重舉辦協會會員大會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與立委王世堅先後到場相挺，在全場700位會員「凍蒜」聲下，蘇巧慧與陳俊維父親、民進黨新北市議員陳啟能同台力挺陳俊維，蘇巧慧說「新世代開創新世代，並扛起新時代」，她和陳俊維就是這樣的新世代，盼一同合作打造新時代。

該協會會員大會今以餐敘形式舉辦，王世堅早先一步到場，他上台高呼大家力挺陳俊維，並祝大家都能「從從容容、游刃有餘」，步出會場時，恰逢蘇巧慧進場，兩人相互握手致意，共同與陳俊維、支持者合影，接續蘇巧慧走到舞台上的路途中，在陳啟能帶動下，全場支持者齊喊「市長好」、「凍蒜」聲不斷。

蘇巧慧、陳啟能、陳俊維三人在台上相互拉抬造勢、高喊「凍蒜」，陳啟能表示，這次選舉，自己因為身體因素，又兒子陳俊維對政治有興趣，陳俊維在中央、地方擔任幕僚，熟悉案件服務，因此交棒，盼大家用支持他的心情，一同支持陳俊維，新北市長支持蘇巧慧。

蘇巧慧表示，她在新北市已努力10年，對新北市的感情是第1名，包括爭取資源、協調專業，讓新北市能衝得更快，她強調，「新世代承擔、開創新世代，新世代扛起新時代，我和陳俊維就是這樣的新世代」，希望兩個能合作，一起打造一個新時代，希望各位成為最堅強的宣傳員，讓大家更加的認識新的時代，需要蘇巧慧和陳俊維，一起為新北市努力，她並與陳俊維在台上高歌「粉紅超跑」，陳俊維在她旁鼓掌、打拍子，並一起走下台與大家握手互動。

陳俊維表示，他是民進黨新北市三重、蘆洲區市議員參選人，他拜託大家，用疼惜父親的心來繼續支持他，「我是陳俊偉，交給我、你放心，你放心、交給我」。

蘇巧慧走到舞台途中，全場支持者齊喊「市長好」、「凍蒜」聲不斷。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（持麥克風者）高歌「粉紅超跑」。（記者黃政嘉攝）

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