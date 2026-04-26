內政部老宅延壽說明會 童子瑋：從3大面向解決基隆「雙老」問題

基隆議長童子瑋基隆市議長童子瑋表示，他會從三大面向來關心「老宅延壽」的問題，希望能與都市更新、社會住宅，以及長照政策相互整合。圖左2為內政部次長董建宏。（記者俞肇福攝）

內政部今天（26日）到基隆舉辦「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。基隆市議長童子瑋表示，他會從三大面向來關心「老宅延壽」的問題，希望能與都市更新、社會住宅，以及長照政策相互整合，形成更完整的居住與照顧體系，逐步解決老人與老屋的雙老問題，讓不同世代都能在基隆安心生活。

童子瑋表示，基隆正面臨「人口老化」與「住宅老化」同時發生的嚴峻挑戰，他會持續關注三大關鍵議題，包含補助資源是否能公平合理地分配，讓真正有需求、條件較弱的社區優先獲得協助；施工品質與安全管理是否落實到位，確保政策在執行過程中不打折扣；以及行政流程是否能做到便民，降低申請門檻，讓民眾願意參與、也能順利參與。

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童子瑋說，基隆許多社區屋齡動輒40年以上，隨著時間推移，建物逐漸面臨結構老化、防水失效、管線老舊，以及無障礙設施不足等問題，而這些看似日常的不便，其實都潛藏公共安全與健康風險。因此「延壽」的意義不只是延長建築的使用年限，更是在延續市民安心生活的基礎。

內政部次長董建宏提到，童議長在地方也特別關心基隆老宅的問題，多次向賴清德總統建議、反映，內政部因此透過特別預算來辦理相關計畫，協助在基隆受潮濕影響而快速老化的房屋。

童子瑋強調，「老宅延壽」對於基隆來說格外重要，包括外牆修繕、防漏水工程、管線更新、無障礙設施改善，甚至是加裝電梯等。他說，特別基隆是在多雨潮濕的氣候條件，以及地形起伏較大的環境下，建物的維護與升級更顯重要，只有長輩可以安全地上下樓，社區才能真正達到「宜居」的目標。

他提到，「老宅延壽」正好回應了基隆當前最迫切的需求，不僅是一項單純的修繕工程，更是一項關乎城市安全、生活品質提升，以及世代正義的重要政策。

基隆市政府都發處副處長張書維受訪指出，基隆市平均屋齡在30年以上急需更新，以都市更新方式緩不濟急，中央這項政策很好，老舊公寓可透過老宅延壽方式，從外觀到室內都有機會更新，市府對此樂觀其成，後續也會協助處理相關申請。

內政部今天到基隆舉辦「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。（記者俞肇福攝）

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