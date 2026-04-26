前後攻侯友宜本命區！蘇巧慧籲嘉義人再次選對人 李四川像回「嘉」

新北市長侯友宜（前排左2）今天晚間帶領國民黨新北市長參選人李四川（前排右2）參加新北市板橋區嘉義同鄉會大會，侯友宜呼籲鄉親支持默默做事的李四川，他相信李一定能夠接棒建設。（記者俞肇福攝）

新北市板橋區嘉義同鄉會今天（26日）晚間在板橋果菜市場舉辦會員大會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、中國國民黨新北市長參選人李四川親臨會場懇託，不過蘇巧慧晚間6點抵達會場，李四川約6點35分抵達，2人一前一後未碰到面。蘇巧慧感性地說，「嘉義人最聰明，最會選人」，她先大讚大家8年前曾選出嘉義人的侯友宜擔任新北市長，為新北做了很多事，如今時代轉變，她拜託鄉親「這次要再選對人」，給她有機會帶領新北市再升級，讓新北市有新未來。

新北市長侯友宜則親自帶領李四川上台推薦，拜託嘉義鄉親，支持認真做事的李四川接棒；李四川則語帶雙關地說，他今天晚上很溫暖，有回「嘉」的感覺，他會把侯市長交棒的市政建設逐一完成，希望嘉義鄉親全力支持。

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新北市板橋區嘉義同鄉會召開年度大會，總共席開138桌，民進黨與國民黨新北市長參選人、新北市議員與參選人出入；蘇巧慧約晚間6點抵達會場，率領民進黨新北市板橋區立法委員、市議員及參選人上台一一介紹，爭取鄉親支持。蘇巧慧近6時30分結束準備離場，侯友宜座車駛抵，蘇巧慧很有風度地回頭與侯友宜握手才離去，李四川座車約晚1分鐘抵達會場，侯友宜帶著李四川步入，向滿場嘉義鄉親懇託。

蘇巧慧在台上大打溫情牌、政績牌，她說，新北市板橋區嘉義同鄉會理事長郭新芳與蘇家認識30年，感謝最聰明的嘉義鄉親當年選擇蘇貞昌當台北縣長，蘇縣長不敢辜負鄉親支持，認真打拚讓台北縣脫胎換骨；8年前，新北市的嘉義鄉親選出嘉義出身的侯友宜，讓他帶領新北市推動建設。

蘇巧慧接著表示，時代已經改變，機會又來了，呼籲嘉義鄉親再次發揮判斷力，這次要選一個會做事的人，把支持轉向新世代的蘇巧慧與她年輕的團隊。蘇巧慧說，她過去10年問政成績、她的誠心，拜託鄉親支持，讓她成為「少年」新北市長帶領年輕服務團隊，帶領新北市迎向新未來。

侯友宜上台先向台下鄉親深深一鞠躬，他說，在新北市服務18年，感謝嘉義鄉親的支持，李四川18年前跟他一樣是副市長，是默默認真做事的人，他有信心把新北市政交棒給李四川，希望鄉親支持。李四川則語帶雙關地說，他晚上很溫暖，有回「嘉」的感覺，他會把侯市長交棒的市政建設逐一完成，希望嘉義鄉親全力支持。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（26日）晚間參加新北市板橋區嘉義同鄉會大會，受到嘉義鄉親歡迎。（記者俞肇福攝）

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