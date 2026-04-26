不敢對中國say no？涉中議案本屆國會全冷凍 吳思瑤：藍白逢中必閃

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

中國出手干預我國總統出訪友邦史瓦帝尼，惡行引發國際譴責，民進黨團24日在院會提出譴責中共案，逕付二讀、並交付協商。然而，回顧本屆國會，民進黨團所提反對北京扭曲詮釋聯大第2758號決議、譴責中共跨境鎮壓、跨國恐怖主義行徑及中國軍演等4案皆遭藍白封殺、延宕協商迄今仍無下文。民進黨立委吳思瑤今直言，藍白逢中必閃、不敢向中國say no。

吳思瑤接受本報訪問時指出，藍白多數的本屆立法院「逢中必閃」，只要跟中國相關的譴責案、決議案或聯合聲明等，他們要嘛是直接反對、封殺，要嘛是美其名讓議案逕付二讀，但仍用議事處理上的交付協商來拖延，之後立法院長韓國瑜就再也沒有召集協商，等同於將議案沒收、冷凍。

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吳思瑤強調，這些聯合聲明都是需要在當下給國內外傳達正確訊息，使用逕付二讀、交付協商本身就喪失了第一時間表達國會態度的機會。

回顧民進黨團作為多數的國會處理對中聯合聲明相關案例，吳思瑤列舉，2023年4月中共以前總統蔡英文過境美國會晤前眾議長麥卡錫為由，對台發動大規模軍演，立院朝野黨團4月11日立刻通過共同聲明譴責中共的武力恫嚇作為；2022年3月朝野也第一時間通過譴責俄羅斯片面發動對烏克蘭軍事侵略的共同聲明。

吳思瑤補充，2020年5月29日朝野黨團也共同發表聲明，譴責中國政府通過「港版國安法」；新冠疫情期間，2020年2月21日朝野共同聲明譴責中國阻撓台灣參加WHO及WHA的打壓行為，呼籲WHO應更正其資訊，將台灣排除於中國疫區之外等。

她強調，上週五民進黨團提出譴責中國以脅迫手段，迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，藍白口頭說沒有反對，但卻只是讓其列案，民進黨團也表達希望當天朝野簽字同意，做出國會聯合聲明，藍白卻是逢中必閃、不敢向中國say no。

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