看齊北捷減虧損！議員建議中捷藍線建地下街

中捷藍線有多站是地下化，多位議員建議可如台北開發地下街。（市府提供）

台中市目前只有一條捷運綠線，多位市議員表示，要不虧損需要如台北的捷運路網且附屬事業收入，要求捷運工程局，可在捷運藍線規劃如台北地下街，在市政府站、秋紅谷站、忠明南路站、東海大學、第二市場、台中火車站、帝國糖廠地等站興建，將可形成商店街，帶來人潮及錢潮，減少捷運的虧損。

捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運藍線在秋紅谷、市政府站設連接的地下街，至於其他站點，會進行評估；捷運工程局進一步說明，台北地下街並非每一站的地下街都很繁榮，像中山地下街雖相當多人潮，但其他站就有衰退的現象，因此需要評估。

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民進黨議員張芬郁表示，雖然藍線站點藍圖已通過綜合規劃，開發地下街的成本也極高，仍捷運站點結合地下街開發，形成交通樞紐商業區，絕對可以帶動捷運周邊發展，讓車站不只是車站，尤其是挹注舊商圈新生命力，可大幅降低政府負擔，未來橘線站點規劃時，希望一併納入考量。

民進黨議員黃守達指出，目前地下街主要集中於秋紅谷至市政府站周邊，太過保守，市府應趁藍線仍在設計與施工前期，全面盤點沿線具備人流、商業與公共設施條件的站點，評估地下連通、局部地下商業空間或出入口共構的可能性。尤其第二市場至台中車站一帶，可結合舊城商圈，是活絡舊城經濟的契機。

國民黨議員楊大鋐指出，中捷藍線有1475億元預算是來自軌道基金，採分年編列，每年還要支付5億元的利息，而且預計10年才會完成，但即使藍線通車，兩條捷運也難以有盈餘。

楊大鋐表示，台北市的捷運很多站點有地下街，不但帶來人潮也帶來錢潮，他建議可以中捷藍線建置像台北地下街，「現在不做以後會後悔」； 市議員黃佳恬也認為是增加捷運營收的好方法。

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