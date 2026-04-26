呂禮詩登共艦喊「祖國強大」 退輔會痛批：言行背叛國家、國軍

前海軍艦長呂禮詩。（資料照，取自YT頻道）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩近期在中國參觀軍艦，接受中媒訪問時說，「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」，引起爭議。退輔會今（26）日表示，呂禮詩言行背叛國家、國軍及國人，退輔會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

退輔會今日發布嚴正聲明指出，軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。

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退輔會表示，呂禮詩服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，退輔會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

退輔會指出，絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，退輔會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。

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