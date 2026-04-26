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    首頁 > 政治

    藍擬修法「普發現金」常態化 莊瑞雄轟：一手擋預算、一手要發錢

    2026/04/26 18:11 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    針對國民黨立院黨團再度擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張全年實徵淨額達到當年度預算編列數115%時，如有賸餘應辦理普發現金，企圖將超徵普發現金制度化、常態化。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今日表示，藍白過去一路阻擋總預算付委、干擾正常審查，現在卻轉頭推動發現金法案討好民眾，邏輯自相矛盾。

    莊瑞雄指出，所謂超徵稅收本就來自景氣波動與預測誤差，並非穩定財源，依法應優先用於減少赤字、償還債務與預留風險準備，而不是被寫成「達標就發」的固定公式。

    「一手擋預算、一手要發錢，這不是監督，是讓國家失能；今天發現金很爽，明天沒錢做事更痛！」莊瑞雄表示，過去政府採取普發現金措施，是在整體情勢評估、當然也有國會壓力交織下的政策選擇，但這並非可長期依賴的制度安排；若強行入法常態化，將壓縮國防、社福與重大建設等必要支出，讓政府失去財政調度彈性。

    莊瑞雄直言，國會多數應用來監督政府、完善制度，而不是把預算當政治紅包操作；總統選輸的政黨，利用國會結盟多數主導而非監督，這不是國家之福。他強調，預算不是紅包，是建設國家的未來，民進黨團支持在必要情況下採取紓困措施，但反對將短期討好制度化，並將在後續協商中嚴格把關，守住國家財政紀律。

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