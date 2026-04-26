彰化員林服務處成立 民眾黨拚17席全壘打

民眾黨員林服務處成立，老將、新秀紮根地方。（記者顏宏駿攝）

民眾黨不分區立委王安祥今（26）日於員林成立服務處，現場介紹吳韋達、張雪如等5位縣議員候選人及薛方壹等12名鄉鎮市代表候選人，這些老將、新秀將代表民眾黨出戰。

民眾黨秘書長周榆修親自為選將披上彩帶，他致詞指出，服務處成立本身並不罕見，但今日最大意義在於多位潛在縣長候選人同台，代表地方政治已經進入整合關鍵期。他強調，唯有整合在野力量、避免分裂，才能真正回應地方期待，延續並超越現任縣長王惠美的施政基礎，為彰化開創更具競爭力的未來。

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周榆修進一步表示，此次提名的12位代表候選人及5位議員候選人，皆為長期深耕地方的即戰力，不僅具備專業能力，更擁有強烈服務使命感，是民眾黨在基層拓展版圖的重要支柱。他強調，這群年輕且具行動力的候選人，將為地方代議體系帶來全新氣象，打造更有效率、貼近民意的問政文化。

立委王安祥則表示，員林是自己的故鄉，回鄉設立服務處不只是形式，更是責任的開始。他強調，未來將以服務處為據點，深化地方經營，傾聽民意、解決問題，做鄉親最堅實的後盾。此次活動也同步為12位鄉鎮市民代表候選人及5位議員候選人授旗，正式宣告民眾黨基層戰隊全面啟動，迎戰2026大選。

民眾黨員林服務處成立，老將、新秀紮根地方。（記者顏宏駿攝）

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