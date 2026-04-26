經濟安全等於國安！ 李淳：台灣核心策略需強化經濟自主

圖為中華經濟研究院經濟法制研究中心主任李淳。（資料照）

台灣國家聯盟與世界台灣人大會今日在台北舉辦「第14屆海內外台灣國是會議」，中華經濟研究院經濟法制研究中心主任李淳今日強調，經濟安全等於國家安全，台灣需強化經濟安全保障，核心策略包含「維護競爭力」、「經濟自主」及「經濟韌性」。

李淳指出，在當前地緣政治與政策競爭下，國際經濟秩序已來到分岔點。未來可能走向第一是「高整合路徑」，由志同道合國家組成合作集團。第二是「低整合路徑」，全球化出現明顯倒退，供應鏈轉向短鏈化、在地化或友岸外包，安全考量取代效率導向。

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李淳建議，在此背景之下，台灣需強化經濟安全保障，核心策略包含3大支柱，分別是「維護競爭力」、「經濟自主」及「經濟韌性」。目前台灣在經濟安保面臨許多的關鍵議題，有意識建立、提升情勢分析能力、建立政策整合機制並解決市場失靈問題，以及強化國際合作。

英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩分析，日本高市早苗首相的「戰略清晰」，強調經濟安全是台日美同盟的核心。國家正常化不只是法理身分，更須具備「去脆弱化」的生存韌性。

汪浩表示，「半導體矽盾升級及產業鏈韌性」、「數位金融及資本防禦」、「能源自主及去中心化供電」、「通訊及基礎設施守護」4大關鍵領域應深層防禦。

汪浩說，半導體產業維持製程領先優勢，嚴防關鍵技術外流，並深化與日美設備材料研發合作，強化「民主供應鏈」。數位金融及資本防禦方面，防範敵對資金滲透，建立數位金融備援及跨國流動性互助機制，確保極端情境下的財產安全。

他強調，能源自主及去中心化供電，要布建關鍵設施「分散網」，並與美日合作新型能源技術，例如SMR或氫能，提升能源自給率。通訊及基礎設施守護部分，加速低軌衛星建置以建立備援通訊，關鍵設施全面排除高風險軟硬體，確保物理數位雙重韌性。

黑熊學院共同創辦人何澄輝認為，台灣擁有「矽盾」及強大的資通訊整合能力等戰略優勢，然而，能源高度仰賴進口，關鍵設施受灰色地帶作戰威脅，經貿上對中國非對稱依賴，以及人才技術流失是台灣技術領先地位的長期威脅。

何澄輝說，可推動「Taiwan+1」融入民主盟友信任供應鏈，並建構反經濟脅迫機制，降低單一市場政治風險。布建微電網及低軌衛星等多重備援通訊網路，針對天然氣及工業原料等關鍵物資，建立動態儲備管理機制。

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