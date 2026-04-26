沈伯洋未宣布參選就屢被攻擊 何孟樺：蔣萬安才是經不起檢驗的團寵

台北市議員何孟樺。（資料照）

立委沈伯洋被視為台北市長選戰熱門人選，尚未正式宣佈參選就引發熱議。台北市議員何孟樺今（26）日表示，藍營的攻訐鋪天蓋地而來，這不只是因為蔣萬安市長才是真正的「團寵」，更是因為蔣萬安市長是一個經不起檢驗的「團寵」，才讓國民黨得用負面選戰掩護蔣市長，好讓蔣市長逃避檢驗、以逸待勞。

她說，怎麼不見藍營批評、警告蔣市長人設大變，市民不會投給「去蔣萬安化」的蔣萬安？怎麼不見藍營警告，市長如果把帥氣當賣點，會把市長選舉變成「偶像甄選班」？她說，這些對沈委員的攻擊，只不過是為酸而酸的負面攻擊手法。藍營見不得別人好的酸葡萄雙標心態，可見一斑。

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何孟樺今發臉書文提到，前幾天看到游議員抱怨「沈委員沒做什麼事，不知道要打他什麼」，暗自覺得好笑。眾所周知，國民黨最擅長的就是負面選戰，徐巧芯、王鴻薇儘管翻車連連，仍舊樂此不疲。果不其然，沈伯洋一成為媒體焦點，藍營鋪天蓋地的攻擊就來了。

她指出，藍營批評沈委員人設改變，又說沈伯洋變團寵「這是選市長？還是在報名偶像甄選班？」但不過就在去年10月，TVBS才出了一篇報導，標題叫做「帥氣市長人設變變變『蔣萬安若連任』將出現第三個蔣總統？」把帥氣、人設大變當作蔣市長選戰賣點。

更不要說，要說團寵，誰能比得過選舉時蔣家侍從當寶、受訪時總用謝謝帶過、備詢時總要局處幫坦、寶林茶室有巧芯護航、剴剴案更有黃呂坐鎮阻擾專案報告的蔣萬安呢？就連自己的副手李四川如今選戰出師不利，也沒有人指責問題出在蔣萬安無法替副手加分啊！

何孟樺表示，與柯前市長超麻吉的徐巧芯等人放著影響台北未來發展的脫北潮問題不解，反倒緊咬國民黨沒有在台北執政70年，這不正是韓院長「大海與漱口杯」譬喻所嘲笑的作為嗎？沈委員執政70年確實是口誤，相信他會知錯能改。但徐巧芯以此批評沈伯洋委員不了解台北，恐怕是「只見他人誤，不見自己過」。畢竟，蔣萬安市長就連上任了，都可以忘記2024年是台北建城140週年，需要擴大辦理週年活動，還得在文史界提醒下才匆忙請支二備金支應。針對還未正式參選的沈委員一時受訪口誤攻擊，實在與雞蛋裡挑骨頭相去不遠。

何孟樺也說，徐巧芯明明自己在台北從政比沈委員久，卻沒有比媒體更早發現口誤，第一時間還在調侃青鳥，操弄仇恨政治。徐委員強調台北市曾有無黨的高玉樹市長，卻為何不敢提國民黨將原本民選的台北市長改為官派，把建設台北的高玉樹市長「高升拔根」呢？

何孟樺提到，無論是蔣萬安市長的「現場傳球」，或是徐巧芯委員事後的高調護航。都讓人不禁想問，要爭取市長連任的，到底是蔣萬安，還是徐巧芯？蔣市長都沒講話，徐巧芯為何如此起勁？徐巧芯與其做這種半桶水響叮噹的批評，不如好好告訴全國民眾：國民黨到底何時才要整合好軍購條例意見？國民黨為何一再阻擾台灣國防自主？兩個月前韓院長、江副院長「優先審議」的承諾，會不會因為國民黨的拖延搗亂，變成一場空？

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