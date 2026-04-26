民調比照張啓楷模式合開記者會？ 黃國昌：按政黨合作協議前進

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲26日出席「跳跳城堡親子手作童樂會」活動。（記者方賓照攝）

民眾黨與國民黨簽訂政黨合作協議，嘉義市、新北市等地共推地方首長人選，對此，民眾黨主席黃國昌今（26）日出席「跳跳城堡親子手作童樂會」時，被問到雙北目前民眾黨尚無母雞，如何評估議員選情，以及新北市民調是否比照張啓楷模式，下週共同召開記者會？不論誰輸誰贏，是否會互邀對方加入團隊，黃回應，不論民調何時結束都是新的開始，會繼續按照簽署內容往前進，面對2026年底選戰。

黃國昌表示，民眾黨在雙北選情樂觀，民眾新北隊跟台北隊的隊伍非常整齊，而且陣容非常堅強，並於新北、台北各推六名非常優秀，不管是現任議員連任，還是新參選議員的候選人，面對年底選戰，還是會以負責任的政見、清晰的理念、團隊作戰的方式，爭取最多市民的支持。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，新北市民調時間已跟川伯團隊講好，不會跟大家說什麼時候舉行民調，這是在君子之爭的過程中，雙方講好的事情，向來說到做到，不論民調何時結束，都是新的開始，雙方團隊也會按照兩黨所簽的政黨合作協議內容，繼續往前進。

黃國昌說，相信2026年的地方選舉，能夠落實在共同政見裡所提非常多重要的願景，才是所有選民期待的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法