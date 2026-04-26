沈伯洋是最強王牌？ 柯文哲「Are you sure？」 未正面回是否挺蔣萬安

民眾黨前主席柯文哲26日出席「跳跳城堡親子手作童樂會」活動。（記者方賓照攝）

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今（26）日率領包括現任議員與參選人等小雞們，一起參加於信義區景勤一號公園舉行的「跳跳城堡親子手作童樂會」，媒體詢問台北市長及議員選情，民進黨籍立委沈伯洋動作頻頻，同黨的新北市長參選人蘇巧慧也說沈會是最強王牌、現任市長蔣萬安會輸給沈嗎？柯笑稱「不要引誘我『危險發言』！」但又忍不住反問民進黨「Are you sure？」

柯文哲表示，心目中民進黨的黃金組合，就是台北沈伯洋、桃園王義川，他們人才濟濟，如果陳柏惟出來，應該選台中，非常渴望民進黨派出「黃金陣容」。黃國昌也認同柯所言，「我覺得柯主席講的很好，我沒有什麼要補充的」。

請繼續往下閱讀...

媒體追問蔣萬安會不會輸給沈伯洋？柯文哲欲言又止地說，「不要引誘我『危險發言』！」隨後接著反問，「民進黨真的要派沈伯洋嗎？Are you sure？確定嗎？太精彩了！」質疑民進黨沒其他人選推派嗎？真的要這樣幹嗎？

對於支持蔣萬安連任，以及蔣、柯互幫白、藍小雞站台？柯文哲並未正面回應支不支持，而是提到截至目前為止，北市選情還算穩定，因為民進黨到底要派誰選，「我看蔣萬安到現在為止，連對手在哪都還不知道」，相對單純。

議員部分，柯回應，民眾黨保守提名，在北市每一選區各提名一席，品質都很好，選情相對簡單，呼籲支持者集中投票。「原則上仍是先拉抬自己的議員候選人，這是最重要的目標」，希望提名的六人可以全上，也有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法