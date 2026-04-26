總統彈劾案519投票綠不進場投票 國民黨團：大法官稱不出席是支持

立法院朝野黨團同意於5月19日進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。（資料照）

立法院朝野黨團同意於5月19日進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，民進黨團表示，在野黨將憲政制度當作政治秀場，民進黨團反對此案，程序亦拒絕背書，不會配合這場政治鬧劇。對此，國民黨團今日表示，在民主體制下，可不是「沒來就沒事」這麼簡單，大法官教我們「不開會，就是認同」。

民進黨團幹事長莊瑞雄日前表示，對於國民黨搞的這齣政治鬧劇，民進黨團不奉陪、不會陪公子讀書，當天民進黨立委不會進場投票。

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對此，國民黨團提醒，在民主體制下，可不是「沒來就沒事」這麼簡單。大法官教我們的事：「不開會，就是認同」；大法官們在人數不足、程序有爭議的情況下，依然堅持可以做出判決。當時大法官的邏輯很清楚：「就算人數不夠，只要剩下的數有接近過半，那意向就是100%確定了。」

國民黨團表示，既然綠委們打算放棄進場行使權力的機會，這不就代表認同彈劾理由，因為找不出理由反駁，只好集體沉默；放棄護航，難道是怕進場投票後，會不小心看到自家人的「真心話」同意票？

國民黨團指出，按照大法官的邏輯，如果選擇不出席、不參與，那就只能解讀為對這項彈劾案「完全沒意見、甚至百分之百支持」。

國民黨團溫馨建議賴總統，如果您的立委隊友們連進場幫您投張反對票都懶，那您真的要好好思考一下，這兩年來的「領導力」到底出了什麼問題？

國民黨團也對綠委們喊話：「我們知道你們也不想幫賴清德護航了，但既然薪水是照領的，5月19日還是建議進來坐坐，總比躲在辦公室看直播被人民笑『心虛』來得好。」

國民黨團還說，如果當天綠色席次空空如也，絕對會幫各位記錄下這「神聖的默認時刻」。全體民進黨立委「不反對」彈劾賴總統。國民黨團也喊話賴總統，請正面面對民意，別讓您的立委們為了保您，連班都不敢上了。

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