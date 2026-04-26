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    首頁 > 政治

    樹林列新北大巨蛋潛在場址 李四川：尊重專家評估

    2026/04/26 14:11 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川進場時受到熱烈歡迎，有民眾說「公館圓環做得太好了」。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川進場時受到熱烈歡迎，有民眾說「公館圓環做得太好了」。（記者賴筱桐攝）

    新北大巨蛋預計今年中公布最終選址地點，其中樹林機五用地為潛在場址之一。國民黨新北市長參選人李四川今天被問到對大巨蛋的選址想法，他說，尊重新北市長侯友宜聘請的專家委員評估，他會接下侯的這一棒。

    李四川今天到樹林區出席台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動，針對新北大巨蛋的選址，李四川表示，他尊重侯友宜聘請的專家委員的評估，對他來講，最重要的是接下侯友宜的這一棒。

    李四川強調，以他蓋過小巨蛋跟完成大巨蛋包括經營的經驗，他會把新北大巨蛋成為演唱經濟或是棒球最好的場所。

    李四川進場時熱烈歡迎，沿途有人高喊「凍蒜」，有民眾拿起手機自拍，也有人爭相握手，還有民眾高喊「公館圓環真的做的太好了！」

    李四川也和與會貴賓一起切蛋糕，唱生日快樂歌，主持人許願年底李四川順利當選市長，國民黨市議員參選人「全壘打」。

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席新住民活動，與現場貴賓一起切蛋糕、唱生日快樂歌。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席新住民活動，與現場貴賓一起切蛋糕、唱生日快樂歌。（記者賴筱桐攝）

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