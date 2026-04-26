民眾黨澎湖唯一議員參選人莊國輝 推出「考試Fun福利」活動

考試FUN福利國輝葛格請吃冰，民眾黨澎湖縣議員參選人莊國輝請考完試學子吃冰。（記者劉禹慶攝）

馬公市代會副主席莊國輝，今年5合1選舉，將披民眾黨戰袍，更上層樓挑戰縣議員寶座，為民眾黨爭取澎湖縣議會席次，今（26）日配合母親節即將到來，同時段考結束，推出「考試Fun福利•國輝葛格請吃冰」活動，一方面獎勵澎湖子弟讀書辛勞，另一方面則向天下偉大母親致敬，吸引百對親子帶著考卷前來兌換。

年輕澎湖政壇年輕一輩代表性人物縣議員參選人莊國輝，今日化身冰淇淋大師，在台灣民眾黨澎湖縣黨部辦理「考試Fun福利 國輝葛格請吃冰」活動，為小朋友帶來歡樂帶來愛，吸引百對親子帶著考卷前來兌換，體驗製冰的快樂，霜淇淋加上配料增加儀式滿足感，讓簡單的活動增添趣味。

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由於母親節將臨，莊國輝特地準備康乃馨，引導學生感謝家人協助考前的準備和生活照顧，向家人獻上真誠的祝福。頓時間陪同子女而來的母親，變成主角，雖然略顯尷尬接下子女贈送的康乃馨，但卻藏不住臉上的笑容。

此次代表民眾黨參選澎湖縣議員的莊國輝，首次勇闖政壇，就拿下馬公市代表席次，並一舉攻佔馬公市代表會副主席職務，年底澎湖五合一選舉，能否再創佳績？為民眾黨搶下澎湖縣議會議員席次，頗令外界期待，也希望能讓澎湖縣議會更為年輕化，帶動政治新氣象。

小朋友幸福帶著考卷，前往民眾黨澎湖縣黨部領冰淇淋。（記者劉禹慶攝）

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