辦「國防論壇」談軍購 黃國昌喊：不會為了反對而反對

民眾黨主席黃國昌26日出席「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇並致詞。（記者叢昌瑾攝）

立法院朝野對於國防特別條例草案的軍購金額仍無共識，明日將繼續協商。民眾黨主席黃國昌今強調，民眾黨始終秉持「理性、務實、科學」的態度，不會為了政治標籤放棄監督，也不會為了反對而反對。

民眾黨今（26）日召開「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇並邀請前海軍上校、艦長黃征輝、前國防部視察盧德允等軍事專家出席與會討論。

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黃國昌表示，民眾黨始終支持強化國防，2025年國防預算審查中，民眾黨團沒有提出任何刪減案，僅針對「重要防務營區智慧型警監系統」違法使用陸製產品，以及「海鯤號潛艦國造」第一艘尚未完成海測即一口氣編列後續鉅額預算，提出合理凍結，要求行政部門補正、說明後即可解凍。

他強調，凍結是監督手段，不是反對國防，真正負責任的國會監督，是確保納稅人的錢花在刀口上，也確保第一線國軍弟兄拿到的是最好的訓練、最好的裝備。

針對1.25兆元特別軍購，黃國昌批評，蔡英文政府八年任內兩個軍購特別預算合計約4000多億元，而賴清德總統任期尚未過半，即提出1.25兆元特別條例，金額龐大、內容卻不清楚；甚至台灣國會與人民不是由行政部門正式告知，而是透過外媒報導才得知相關訊息，這在民主國家絕不應被視為理所當然。

前海軍上校、艦長黃征輝強調，台灣的建軍方向應該「質精量少」，並將更多資源投入無人載台、AI控制與分散式作戰能力。就海軍部分，若從戰時實用角度出發，登陸船團、人員運輸艦、救難艦等可由民間能量支援或戰時動員的項目，就不應長期耗費軍方編制與預算維持；陸軍與空軍也應重新思考主戰坦克、先進戰機等數量需求，避免陷入「越多越安全」的迷思。

中華戰略學會資深研究員張競批評，行政部門將1.25兆特別軍購包裝成國家安全急迫需求，卻沒有向國會與人民充分說明具體項目、採購邏輯、交付時程與風險控管，反而透過外媒披露後才匆促推動，程序上已經嚴重失衡。這不是負責任的國防規劃，而是把國會推向「無料理菜單」與「無菜單料理」之間，要求立委閉著眼睛買單。

前國防部視察盧德提及，軍購清單不應只符合美國軍工複合體利益，更必須符合台灣防衛利益；若武器交付台灣後無法有效強化防衛能力，反而削弱台灣有限資源的配置，最終也未必符合美國維持第一島鏈穩定的國家利益。

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