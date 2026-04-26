蘇巧慧辦皮克敏活動 李四川：明信片很多是我以前的建設

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動，爭取民眾支持。（記者賴筱桐攝）

近來皮克敏手機遊戲APP爆紅，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也搭上熱潮，今天下午將舉辦皮克敏之友見面會。國民黨新北市長參選人李四川表示，年輕團隊會跟他分享這款手遊，其中景點明信片有許多是他以前的建設。

李四川今天到樹林區出席台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動，媒體詢問是否知道皮克敏遊戲？

請繼續往下閱讀...

李四川說，他這1個月跑29區時，年輕的團隊在車上跟他分享過，他看過皮克敏裡面的景點明信片，其中有很多明信片是他以前的建設，他在車上很喜歡走到哪裡、拍到哪裡，未來他會讓新北市29區全部開滿花。

此外，台中市長盧秀燕昨天幫李四川站台時，提到李的眉毛像卡通蠟筆小新。李四川反問記者，「你看有沒有像？」他說，以前在黨部的時候，有人就說他有一點像蠟筆小新，尤其眉毛更像，他也謝謝盧秀燕，因為已經好久沒有人跟他提過此事，所以昨天盧秀燕才說這是小祕密。

國民黨新北市長參選人李四川進場時受到歡迎，有民眾拿起手機自拍。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法