基隆青年願景交流 童子瑋：整合意見向市民報告

基隆市長參選人童子瑋25日舉辦「基隆青年願景交流會」，提出他當市長的五大願景方針。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天（25日）舉辦「基隆青年願景交流會」，提出他當市長的五大願景方針，邀集基隆青年提供回饋跟建議。童子瑋表示，他不是在象牙塔裡規劃政策的人，因此邀請在地的青年朋友給他建議，尤其是就業議題，讓他收穫良多。

童子瑋表示，他在交流會中分享了照顧長輩、兒少保障、青年就業、交通願景、城市想像五大願景方針，向青年朋友請益。他說，大家尤其關心的就是最切身的就業問題，他會搜集大家的看法跟意見，回去整合出最完整方案後，再來向市民朋友報告說明。

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童子瑋表示，將近50名關心家鄉的年輕朋友，大家在意見交流時發言非常踴躍，針對基隆的交通發展與就業困境提出許多具體觀察。基隆的未來不能只有口號，必須要真正面對年輕人的焦慮，他會把這些聲音帶回去，轉化為更有溫度的政策。

童子瑋指出，謝市長任內，基隆人口在2025年已經跌破36萬，新生兒預計在2026年跌破1000人，面臨城市空洞化危機，然而，人口問題的背後，其實是更深層的挑戰：交通不便、產業外流，讓年輕人難以留下，也讓城市難以成長。

童子瑋強調，如果基隆無法成為一座「好工作、好通勤、好生活」的城市，人口流失只會持續加劇。面對這樣的現況，他認為不能只從單一方面來改善問題，更不能想到什麼做什麼，首長應該要有統整性思維，要明確定義基隆城市的定位。

童子瑋說，他從參與選舉一開始，就已經提出「生活市長」的自我期許，會針對高齡長輩、青年父母，以及通勤就業三大族群規劃完整的城市治理方案，要將基隆打造成「全台最宜居的海港特色城」，這是他會持續努力的方向。

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