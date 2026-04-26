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    首頁 > 政治

    直搗蘇巧慧本命區拜票 李四川：29區都是我的本命區

    2026/04/26 13:55 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（中）到樹林區參加台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）到樹林區參加台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動。（記者賴筱桐攝）

    年底選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川今天直搗民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧的本命區，到樹林區出席新住民活動。李四川表示，新北市29區都是他的本命區，他會到每個地方去爭取市民支持。

    李四川今天中午出席台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動，被問到新北市長選舉近期將舉行藍白合民調，是否有衝刺策略？

    李四川說，他走訪新北市29區，所有市民給他很多支持，而且很熱烈地幫他拉票，所以他相當有信心，這一點無庸置疑。

    媒體詢問，樹林區是蘇巧慧的本命區，如何爭取民眾支持？李四川表示，29區都是他的本命區，他到每個地方都會去爭取市民的支持，也拜託市民來支持他。

    針對前行政院長蘇貞昌近期頻繁代表蘇巧慧，在新北市各地跑行程，是否認為這場選戰是「一打二」？

    李四川回應，他在很多場合也碰過蘇貞昌，蘇貞昌也表明自己是代表蘇巧慧來參加活動，所以不管是蘇貞昌代表蘇巧慧，或是蘇巧慧代表蘇貞昌，他都可以理解，「對我來講，當然我只有全力以赴」。

    國民黨新北市長參選人李四川表示，新北市29區都是他的本命區，他會努力爭取市民支持。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，新北市29區都是他的本命區，他會努力爭取市民支持。（記者賴筱桐攝）

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