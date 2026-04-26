國民黨中壢議員黨內初選4搶3 彭康傑獲劉和然、呂家愷力挺市場拜票

彭康傑（右2）由新北市副市長劉和然（右1）陪同挺進忠貞市場掃街拜票。（記者李容萍攝）

國民黨迎戰2026九合一選舉，訂於5月14至16日進行桃園市議員中壢選區的黨內初選電話民調決勝負，首度參選的27歲新人彭康傑，今年初辭去新北市府民政局機要一職返鄉回中壢參選，今（26）日邀請新北市副市長劉和然及新北市議員呂家愷陪同挺進忠貞市場掃街拜票，希望中壢鄉親給「有經驗的新人」一個機會。

桃園市中壢區（第7選區）現有11席議員，現任議員民進黨5席、國民黨4席、無黨籍2席。下屆選舉藍綠陣營陸續進行初選提名，綠營徐景文放棄連任目前提名現任彭俊豪、黃崇真、張曉昀、魏筠4席，藍營現任邱奕勝（議長）、葉明月、梁為超3人爭取連任，吳嘉和放棄連任交棒兒子吳睿霖參選，另有彭康傑、前議員劉安祺回鍋、以及龍平里長李慶融形成4搶3局面。

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劉和然推薦彭康傑過去服務於新北市政府，同時擔任民政局新聞聯絡人，擁有豐富的行政歷練，更是這次中壢最年輕的議員參選人，希望中壢的市民朋友能夠給「有經驗的新人」一個機會，並通過5月初選再挺進年底選舉，為中壢服務貢獻。

呂家愷表示，彭康傑作為這次中壢最年輕的議員參選人，將會展現活力與熱忱來服務地方，過去彭曾經擔任過服務處秘書，在地方上擁有良好的協調能力，拜託中壢的市民朋友可以給最年輕、肯打拚的年輕人一個機會。

彭康傑說，自己是中壢在地人，大學、研究所都是學公共行政，畢業後投入公共事務服務行列，過往曾在立委魯明哲辦公室擔任實習生，2022、2024年間擔任新北市長侯友宜競選辦公室秘書，近年雖在新北服務，但人親土親，對中壢地方還是很熟悉，並沒有脫鉤。

彭康傑今年1月辭掉新北市府工作後，全心投入中壢議員選舉，他強調，這次中壢初選競爭激烈，唯一能做的就是把每一場行程做到最好，將每一雙手、每一句懇託牢牢記住，只有一步一腳印的累積，才能不辜負選民的期待。

彭康傑（右1）由新北市副市長劉和然（右2）及新北市議員呂家愷（右3）陪同挺進忠貞市場掃街拜票。（記者李容萍攝）

彭康傑（右）由新北市副市長劉和然（中）及新北市議員呂家愷（左）陪同挺進忠貞市場掃街拜票。（記者李容萍攝）

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