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    首頁 > 政治

    談台灣與中國沒有統一問題 吳志中：只有攻佔、侵略問題

    2026/04/26 13:21 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長吳志中今26日受邀於「第14屆海內外台灣國是會議」進行主題演講。（記者王藝菘攝）

    外交部次長吳志中今26日受邀於「第14屆海內外台灣國是會議」進行主題演講。（記者王藝菘攝）

    外交部次長吳志中今（26）日受邀於「第14屆海內外台灣國是會議」進行主題演講，他指出，台灣從未像現在如此富足繁榮過，「台灣與中國沒有統一、再統一問題，只有攻佔與侵略問題」，台灣與中國一旦成為侵略問題，就有現狀需要維護。

    世界台灣人大會及台灣國家聯盟今日舉辦第14屆海內外台灣國是會議，邀請外交部次長吳志中進行主題演講。

    吳志中致詞講述現在正被打造的「台灣傳奇」，他指出，台灣是個很特殊的國家，某種程度是「自成一格（sui generis ，拉丁文）」，新生命的出現無須受其他生命認可，只要存在夠久、夠有韌性，自己就會走出一條路，台灣擁有所有主權國家必須有的條件，且活得比全世界95％的國家都好。

    吳志中說，台灣無論在經濟、政治、自由、女性地位、國際形象等領域，從未像現在如此富足繁榮過，離中國愈遠，台灣愈好；台灣10年前的對中投資比例高達84％，去年對中投資降到3.7％，對中投資占比愈低，台灣經濟愈好。台灣經濟成長率去年創歷史新高，達到8.63％，亞洲第一名。是相當驚人的成就。

    吳志中直言，「台灣與中國沒有統一、再統一問題，只有攻佔與侵略問題」，愈用統一、再統一，就是將台灣放入中國內政問題，而中國台灣問題一旦成為侵略問題，就有現狀要維護。

    吳志中表示，20年前，在國際上有「麻煩製造者」形象的是台灣，如今經由敘事、說法的改變，「麻煩製造者」的形象已經被成功丟給中國。是中國阻擋台海自由航行權、阻擋飛機自由飛行，讓我國總統無法赴非訪問，也是中國在阻擋我國參與國際社會。

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