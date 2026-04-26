AIT前處長司徒文：台美未來息息相關 川普恐帶來更大不確定性

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Anthony Stanton）26日於「第14屆海內外台灣國是會議」進行主題演講。（記者王藝菘攝）

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Anthony Stanton）今（26）日受邀於「第14屆海內外台灣國是會議」主題演講指出，台美的安全和經濟利益、共同價值觀及未來都息息相關，然而，美國總統川普任期為台美關係帶來更大的不確定性，許多台美民眾皆憂心，「美國優先」政策會使川普成為不可靠的盟友。

世界台灣人大會及台灣國家聯盟今日舉辦第14屆海內外台灣國是會議，邀請美國在台協會前處長司徒文進行主題演講。

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司徒文表示，台美因共同價值觀團結，皆是民主國家，珍惜獨立、自由、法治與人權，這些價值觀與任何共同利益一樣，都將台美兩國緊密聯繫在一起。

司徒文指出，台灣位居第一島鏈中心，代表台灣對美國及其在亞洲的民主鄰國更廣泛安全利益，具有至關重要的地緣戰略意義。因此，台美的安全和經濟利益、共同價值觀以及台美的未來都息息相關。

司徒文認為，台灣的地緣戰略重要性也存在明顯缺點，來自中國的威脅依然存在，即便這種威脅並非會立即顯現。如同美國情報界評估，中國沒有計畫在2027年入侵台灣，但中國若要在建國百年（2049年）前實現「中華民族偉大復興」目標，就必須統一台灣。

針對台美關係，司徒文表示，美國總統川普的任期，確實為台美關係帶來更大的不確定性，其「美國優先」經濟政策優先於傳統安全聯盟，致使台美關係緊張；許多台美民眾憂心，川普「美國優先」政策會使川普成為不可靠的盟友，與以往對台更友善的美國總統截然不同。

司徒文指出，截至今年3月，川普在台灣問題上依然保持模糊立場，一方面強調台海和平必要性，另一方面又表示是否入侵台灣「取決於習近平」，並拒絕明確表態是否會保衛台灣，這使得美國的安全承諾變得撲朔迷離。

司徒文說，川普也要求台灣增加國防支出，他個人認同此觀點，也樂見總統賴清德正朝此方向努力；川普也將美國對台國防承諾視作一份保單，曾說「台灣應該為我們的國防付費」。

司徒文也點出，川普對台言論與政策引起國防支出的自相矛盾與延誤問題，儘管美國向台灣運送武器的進程持續延誤，台灣立法院對國防預算也存在分歧，但美國卻對台灣施加巨大壓力，要求台灣大幅增加國防預算。

針對疑美論，司徒文引述葛來儀（Bonnie S. Glaser）與藍立雅（Jennifer Lan） 去年在德國馬歇爾基金會撰文內容指出，「台灣民眾對美國歷來好感度正在下降」，疑美論正變得愈來愈根深蒂固，若任期惡化，恐損害美國利益。但對於台積電在海外擴大生產所引起的疑慮，司徒文認為，台灣半導體在海外擴大生產，致使台灣戰略重要性削弱的可能性微乎其微。

司徒文總結指出，美國民調一直顯示，美國民眾普遍支持台灣的國防，近期美國跨黨派議員訪台時也曾強調，美國兩黨對台一致支持，呼籲立法院通過支持增加預算，以抵抗中國威脅；他相信，台灣與美國、日本、民主國家的關係，對台灣的未來仍然相當重要。

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