譴責中國提案遭交付協商 公督盟轟：國民黨讓台灣外交休克

台灣國家聯盟總召郭重國。（資料照）

總統賴清德訪問友邦史瓦帝尼，遭中國打壓而告吹。立法院民進黨團25日在立法院院會提案，譴責中國政府的粗暴行為，但院會處理時，僅逕付二讀、交付協商。台灣國家聯盟總召郭重國今日受訪痛批，只要是譴責中國的提案，藍白都在反對；公督盟質疑，國民黨一直強調外交休兵，看起來是讓台灣外交休克。

總統出訪非洲史瓦帝尼行程被迫暫緩，民進黨團所提譴責中華人民共和國政府的提案未能及時通過，只能交付協商。此外，「反對北京扭曲詮釋聯大第2758號決議」、「譴責中共跨境鎮壓惡行」及「譴責中國軍演」、「譴責中國在捷克攻擊美琴副總統」等議案，皆遭藍白封殺或延宕協商。

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郭重國指出，台灣是一個主權獨立國家，國民黨整天想著跟中國統一，想要和平統一。台灣人要知道，根本不是什麼「統一」，統一是被中國併吞，國家主權都會消失。

「統一就是被中國併吞！」郭重國批評，在立法院，常常都是國台辦講了什麼，然後藍白就開始附和。不過，贊成台灣獨立或華獨的，仍佔台灣民意多數，藍白只是立委席次多，看起來聲量比較大。放在台灣社會來看，支持統一的聲音還是少數，我們應該堅持理念，繼續推動台灣正名制憲。

公督盟執行長張宏林質疑，藍白只要拖垮政府，外交事件須及時處理，總統出訪被中國阻擋的譴責案，藍白用協商方式處理。協商應該是30天內處理，這件事明顯球又丟給立法院長韓國瑜，但韓國瑜向來對捍衛國家主權不認真。

張宏林批評，立法院先前沒有通過各類譴責中國提案，韓國瑜放棄了展現國會主權的機會，國民黨一直強調外交休兵，現在看起來是讓台灣外交休克。這麼及時的事，居然要拖一個月才處理，這種處理方式「有處理跟沒處理一樣」，交付協商等於不處理和反映，這就是國眾兩黨領導的國會在做的事。

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