盧柯合體遭賴瑞隆批「把高雄當政治跳板」 柯志恩反擊︰邏輯聽不懂

柯志恩與盧秀燕合體，反擊賴瑞隆的「邏輯聽不懂」。（記者葛祐豪攝）

台中市長盧秀燕今（26）日與國民黨高雄市長參選人柯志恩同台，遭民進黨對手賴瑞隆批評「不要把高雄當作工具、當成跳板」；對此，柯志恩反擊說「這個邏輯聽不懂」，賴瑞隆把高雄當作民進黨禁臠，高雄是屬於全國人民的！

賴瑞隆今天成立小港區後援會，立委邱議瑩、許智傑及李昆澤、高雄市議長康裕成及多位議員到場助講；對於國民黨對手柯志恩今天邀請台中市長盧秀燕站台，他指柯志恩常說民進黨找大咖站台，但國民黨今天也找大咖（盧秀燕）站台，他表達尊重、沒有意見，但高雄不該成為任何要爭取大位的踏板，「柯志恩常常把高雄放在黨意之後，希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板！」

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柯志恩稍後在聯訪中回應說，賴瑞隆委員心思太過狹隘，又把高雄當作民進黨禁臠，「高雄是屬於全國人民，歡迎任何人到高雄，怎麼會盧市長來就好像要當作跳板？」她認為這個邏輯實在聽不懂，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都有很好的城市治理經驗，「透過交流彼此學習不是很好嗎？為什麼硬要框上一個跳板，這邏輯身為一個老師完全聽不懂！」

盧秀燕則說，柯志恩常稱讚「高雄是個好城市」，高雄人很熱情、很歡迎大家，任何人來高雄關心、幫忙，高雄人都會歡迎，不會把高雄當作政治勢力。

盧秀燕（右）牽起柯志恩的手，向高雄民眾推薦。（記者葛祐豪攝）

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