土城母親節嘉年華與親子同樂 「水獺媽媽」蘇巧慧鼓勵孩子做喜歡的事

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（後排左4）鼓勵土城國小舞蹈社學生「做喜歡的事都可以」。（記者黃政嘉攝）

新北市土城區家長聯合會與土城區農會今於土城區假日藝術廣場聯合舉辦「母親節歡樂嘉年華暨食農教育推廣活動」，「水獺媽媽」民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場與親子同樂，她鼓勵孩子做喜歡的事都可以，她另提到，未來若有機會擔任新北市長，也希望在地的民進黨新北市議員彭一書能留在議會，一起推動免費營養午餐政策。

土城區家長聯合會持續舉辦母親節繪畫活動讓在地高中、國中、國小學生參與，今年另結合土城區農會辦理食農教育推廣，寓教於樂；蘇巧慧今參加該活動觀賞學生畫作、參觀各攤位，得到中正國中「手作平衡鳥」贈禮，蘇巧慧說平衡鳥就是平衡教育與娛樂，非常開心和孩子同樂，她也到活動後台，和參與表演的土城國小舞蹈社學生聊天互動，展現「水獺媽媽」關心孩子的一面，她鼓勵孩子「做喜歡的事都可以」，和同學合照時，她也幽默說到「明天放假好不好」帶動現場愉悅氣氛。

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蘇巧慧致詞說到，今天活動也結合農會，因為都市環境條件，土城在台灣農會系統扮演銷售端，透過食農教育，至少小朋友上菜市場、上超市能認得出來是哪些食物，更重要是能食當季、吃在地的水果、蔬菜。

她也說，大家對市議員暨土城區家長聯合會理事長彭一書的印象，可能對消防、義消特別的用力（關心），但彭一書跟他一樣也有小孩，且在同個學校念書，教育議題都是她們最關心的選項，彭一書不但在市議會特別為土城的學校用力爭取改善設備，也藉家長聯合會把所有力量聚合，做到更大發揮來照顧孩子，讓孩子安心學習、快樂成長。

蘇巧慧指出，希望年底選舉彭一書可順利留在市議會，如果她有榮幸擔任新北市長，也需要有更多議員和她一起努力推動像小朋友的免費營養午餐、0到6歲免費接種輪狀病毒疫苗與腸病毒疫苗等，甚至還有跟農會配合的食農教育等更多好計畫。

彭一書說，這次活動除了推廣各學校的教育活動，也讓孩子知道母親節快到了，同時讓孩子知道未來升學時，各校的主軸特色分別是哪些，擇期所愛。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右3）與中正國中師生合影。（記者黃政嘉攝）

新北市土城區家長聯合會理事長彭一書（中）盼藉活動，讓孩子知道未來升學方向，擇期所愛。（記者黃政嘉攝）

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