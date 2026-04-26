「台灣網紅節」具統戰嫌疑卻連年獲商業處補助 議員批拿北市公帑搭建紅統舞台

台北市議員林亮君（右）表示，台北網紅節每年透過「台北市促進產業活動及獎勵表揚補助要點」，從北市府商業處申請活動補助金，5年間獲得300萬元，但主辦與執行單位核心成員卻與中國官媒或統戰組織有密切關係。（翻攝自台北市議員林亮君臉書）

台北市議員林亮君表示，台北網紅節每年透過「台北市促進產業活動及獎勵表揚補助要點」，從北市府商業處申請活動補助金，5年間獲得300萬元，但主辦與執行單位核心成員卻與中國官媒或統戰組織有密切關係。林亮君表示，這種看似活絡商圈的行銷活動，實則是拿公帑在台北市搭建通往中共統戰的紅色舞台，嚴正要求市府即刻啟動調查並修正補助要點，避免台灣人民的納稅錢成為中共統戰的宣傳經費。

商業處表示，已向協會釐清，「台北網紅節」活動屬產業推廣及市民參與之公開活動，相關規劃與執行均依規定辦理，未涉及特定立場之操作，也未介入參與者之創作內容或言論。

請繼續往下閱讀...

林亮君引用媒體「報導者」新聞《「台北網紅節」為何連接到「大陸尋奇」：一條潛行的中國統戰宣傳鏈》，提到台北網紅節背後恐怕與中共統戰部的關係匪淺。她表示，根據台北市商業處資料，「台北網紅節」的主辦單位台灣新媒體發展協會及執行單位太陽星網路科技，核心成員與中國官方媒體及統戰組織有密切關係。2025年台北網紅節的執行單位窗口林洛安，不僅擔任太陽星網路科技股份有限公司總監，更曾任中國官媒《新華網》的企劃經理。

「台北網紅節」也與具濃厚統戰色彩的節目《大陸尋奇》有深度連結；節目聯合製作單位「中國華藝音像」的持有人，正是中國解放軍智庫「中華文化發展促進會」，且其背後公司「中國華藝廣播公司」更曾被立委揭發，透過廣播對台輸出統戰資訊。

林亮君也提到，「台北網紅節」自2022年起，每年均有商業處透過「台北市促進產業活動及獎勵表揚補助要點」核撥60萬元活動補助金，5年間獲北市補助金額高達300萬元，甚至今年的補助申請也已審核通過。根據台北市商業處提供的結案報告，「台北網紅節」主要瞄準微型網紅，根據「報導者」，這樣的模式恰巧符合中共「潤物細無聲」的統戰手段，透過看似無害的去政治化藝文宣傳，逐步將統戰的魔爪不著痕跡地伸入台灣人民的意識。

林亮君嚴正要求台北市產業發展局和商業處即刻啟動調查，並於調查結果完備前暫緩核發補助金，另外，針對申請資格部分，林亮君更是具體要求於「台北市促進產業活動及獎勵表揚補助要點」第四條補助條件、第十二條不予核發機制中進行修正，將具有統戰背景或相關爭議之團體不得申請等規定列入規則中。

產發局長陳俊安及商業處長高振源在議場雖認同、承諾應加強把關，並允諾將在2周內提供該補助要點修正規劃與進度。但商業處事後受訪回覆，關於主辦單位疑似透過「台北網紅節」活動要求或引導參賽之KOL創作者協助推廣《大陸尋奇》節目，商業處於15日聯繫新媒體協會釐清狀況，協會表示「台北網紅節」屬產業推廣及市民參與的公開活動，相關規劃與執行均依規定辦理，未涉及特定立場之操作，也未介入參與者之創作內容或言論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法