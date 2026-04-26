黃瀞瑩力挺 邱臣遠首度鬆口擬選竹北市長：以經驗提升城市品質

新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右），今天偕同台北市議員黃瀞瑩（左）出席親子活動；邱臣遠首度鬆口表示，「以我的經驗，一定可以帶給竹北市民不一樣的感受與品質的提升」。（記者廖雪茹攝）

新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠，擬轉戰投入新竹縣竹北市長選舉，今天偕同台北市議員黃瀞瑩出席親子活動；邱臣遠首度鬆口表示，過去他在國會、新竹市政府服務期間，累積豐厚的行政與立法經驗，「以我的經驗，一定可以帶給竹北市民不一樣的感受與品質的提升」。

邱臣遠今天上午9點半，偕同台北市議員黃瀞瑩和地方同黨同志，一同出席在竹北6+Plaza廣場店風奇幻島舉辦的「竹北親子冒險日」活動。邱臣遠表示，竹北市是最密集的戰區，其實平均年齡只有38歲，在民眾黨整個全國的佈局來講也是重中之重。「目前黨內正在進行相關徵召的機制，我也會努力把自己成為最適合的人選。不管鄭朝方市長是否繼續爭取連任，民眾黨都會推出最強的人選」。

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邱臣遠說，今天親子活動，邀請台北市議員、也是新手媽媽的「學姐」黃瀞瑩大家同樂。竹北市的年輕爸媽非常多，對於交通、教育、兒童議題，甚至是城市的宜居永續都非常重視。過去他在立法院、到新竹市政府擔任副市長與代理市長期間，對於地方議題與相關政策有非常豐厚的行政跟立法經驗。相信「以我的經驗，一定可以帶給竹北市民不一樣的感受與品質的提升」。

邱強調，在行政區上雖然新竹縣市有縣市之分，但在市民的生活中並沒有限制，都是一日生活圈。所以「我們會擴大執政優勢與區域服務，讓大新竹可以因為我們變得更好。」

黃瀞瑩說，過去在士林北投選議員，臣遠哥都義不容辭，馬上來相挺。不管是在立委或是副市長的期間，他在行政跟立法上都有豐富的經驗，過去在士林北投也合作過非常多選民服務案件，所以她要推薦邱臣遠給更多人，讓整個城市可以變得越來越好。

至於同黨新竹縣議員林碩彥公開要求，邱臣遠若參選竹北市長應辭去黨部主委一職。邱臣遠表示，黨有黨內機制的評估依據，身為新竹黨部主委，他一切尊重黨中央的安排。目前黨中央會以徵召方式進行評估與地方民意收集，現在能做的就是把每個人最好的一面表現出來，非常感謝黨內同志願意投入地方服務、爭取服務機會，這對於整個選戰、民眾黨，甚至是竹北市民來說都是一個好的發展。

邱臣遠說，民眾黨正在進行第五類的鄉鎮市民代表跟里長的徵召。身為新竹黨部的主委，對於大新竹戰區的佈局進入最後的階段，希望能夠組成最強的「大新竹戰隊」，配合高虹安市長的政績，以及新竹縣市優秀的參選人，打出漂亮的一仗！

新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右），今天偕同台北市議員黃瀞瑩（左）和新竹地區同黨同志等出席在竹北市舉辦的親子活動。（記者廖雪茹攝）

新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右），今天偕同台北市議員黃瀞瑩（左）和新竹地區同黨同志等出席在竹北市舉辦的親子活動。（記者廖雪茹攝）

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