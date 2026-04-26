李四川一人打兩人？ 蘇巧慧重申自己是新北市長最適合人選

國民黨新北市長參選人李四川稱朋友說他是一人對付兩人，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今說，蘇貞昌為台灣做出很多貢獻，現仍很多人喜歡他，她強調她就是新北市長最適合的人選。（記者黃政嘉攝）

2026新北市長選情升溫，國民黨參選人李四川日前稱朋友說他是一人對付兩人，民進黨參選人蘇巧慧日前回應蘇貞昌已退休，候選人就是她自己，但有藍營批蘇貞昌每天仍在幫她跑選戰，蘇巧慧今再回應，蘇貞昌為台灣做出很多貢獻，現仍很多人喜歡他，有很多活動邀約，她強調，她準備好了，她就是新北市長最適合的人選，另說「我們會證明民進黨這次就是新世代扛起新時代，大家一起努力前進」。

有藍營議員抨擊蘇貞昌每天都還是在幫蘇巧慧跑選戰，蘇巧慧今早到土城區參加母親節歡樂嘉年華活動受訪回應說，蘇貞昌現在雖已沒有任何公職，但在過去，不管是他擔任台北縣長時期，或是這幾年擔任行政院長的期間，真的為台灣擋下了非洲豬瘟、百年大疫，甚至也為台灣的經濟做出了很多貢獻，很多人現在還是非常喜歡蘇貞昌，尤其是年輕朋友，在書展或其他活動看到他，都會想到他當時在推動同婚的過程，所以他現在還是有很多活動邀約，這也是令人高興的事。

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蘇巧慧強調，她真的非常努力地站在這個舞台上，向新北市民證明「這一次新北市長的候選人就是我，蘇巧慧」她會用自己的能力、自己的團隊，以有創意、有活力的態度告訴新北市民「我準備好了，我的團隊也準備好了，我就是新北市長最適合的人選」。

媒體問及，2026選戰的備戰狀態如何？傳蘇巧慧會扮演全台領頭羊的角色？蘇巧慧回應，作為市長候選人，就是非常誠意、非常努力地站在這個舞台上，讓所有的選民「頭家」來檢視，而她在這個舞台上，已經讓新北市民朋友檢驗了600多天了，很高興她的願景和政見方向得到愈來愈多市民的肯定，也有越來越多人覺得她真的很適合擔任下一任的新北市長。

蘇巧慧強調，她的團隊會繼續保持創意和活力，證明會給這個城市帶來更具有趣、更豐富、更美麗的未來。這樣的態度也和民進黨所有各縣市即將推出、或已經推出的候選人是一樣的，「我們會證明民進黨這一次就是新世代扛起新時代，大家一起努力前進」。

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