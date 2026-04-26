夜闖護理站風波小草檢舉爆料護理師？柯文哲傻笑這樣回

夜闖護理站風波後，傳小草檢舉爆料護理師，柯文哲（中）笑回，這幾天在宜蘭，不知台北發生什麼事。（記者江志雄攝）

民眾黨創黨主席柯文哲日前夜闖新光醫院護理站惹議，傳出爆料護理師遭小草檢舉。媒體今天（26日）今天詢問柯文哲是否希望支持者不要再檢舉那位護理師？柯笑回，他這幾天都在宜蘭，最大好處就是可以不知道台北發生什麼事情。

宜蘭縣長選舉藍白合將啟動內參民調拚輸贏，柯文哲23日起一連4天進駐宜蘭，為民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選，今天上午從民眾黨宜蘭縣黨部出發，在宜蘭市、礁溪、頭城車隊掃街。

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柯文哲被問到，小草向新光醫院檢舉爆料護理師上班時間非公務目的使用手機，是否希望支持者不要再檢舉當事人，讓此事落幕。柯文哲露出傻笑，直說這幾天在宜蘭，不知台北發生什麼事，陳琬惠在旁幫腔，「阿北要認真陪我掃街」，柯文哲回說「do our best」，認真是一種文化啦，要做到最好。

媒體再問柯文哲連日來在宜蘭輔選的感覺，柯文哲說，鄉親早期對政治比較冷漠，像是比出低調揮手手勢，現在比較熱情，現場振臂高呼「阿北加油」，讓他印象深刻。

陳琬惠說，阿北這幾天在宜蘭輔選期間又風又雨，謝謝宜蘭縣民力挺，不管是從房子裡面衝出來的，或搖下車窗的，都帶給他們滿滿鼓勵，下完大雨後今天出大太陽，掃街車隊在宜蘭市、礁溪、頭城持續跟大家打招呼，感謝大家勇於表達支持的立場。

柯文哲說，宜蘭人現在變得比較熱情，常有鄉親振臂高喊「阿北加油」。（記者江志雄攝）

柯文哲（右）今天陪同民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（中）車隊掃街。（記者江志雄攝）

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