藍白擬加碼8000億軍購？ 黃國昌：沒版本、藍委意見分歧

民眾黨主席黃國昌26日出席「從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」國防論壇並致詞。（記者叢昌瑾攝）

立法院朝野協商「國防特別條例」陷入膠著，攸關項目及金額的重要條文仍無交集，明天將繼續召開協商。傳出國民黨立委多數支持8000多億軍購版本，民眾黨主席黃國昌今日受訪時說，到目前為止，並沒有所謂8100億的軍購版本，而國民黨立委們的看法仍有點分歧，仍待國民黨團意見收攏。

黃國昌指出，到目前為止，並沒有所謂8100億的軍購版本，在討論軍購的時候，可能很多人會把問題簡化成到底是需要花多少錢、付多少錢；但台灣民眾黨面對軍購，向來是以支持但是嚴肅幫納稅人的荷包把關的態度來面對。

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黃續指，美國國務院已公布的第一批的軍購，因此納入民眾黨黨版中；至於第二批軍購部分，希望美方趕快公布內容，並經過國會核准，讓台灣在接下來處理有關於特別條例跟預算編列的時候能夠有所依據。

針對有媒體報導，國民黨立委多數立委支持8000多億軍購版本，連說帖都已經準備好，黃國昌直言，如果他們的版本跟說帖都準備好的話，就趕快拿出來討論，民眾黨開大門走大路，都願意跟國民黨的朋友坐下來好好討論，但是到目前為止，剛剛所講的那個版本，還沒有看到。

黃國昌強調，過去的這段時間，非常多中國國民黨的好朋友都有跟他聯絡，但請教他們說，國民黨黨團的看法是什麼？國民黨立委們說他們的看法還有點分歧，目前還在收攏當中；待國民黨團意見收攏完成了以後，民眾黨一定非常的樂意跟他們坐下來，針對彼此之間不同的版本好好的討論。

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