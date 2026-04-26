王惠美親勸劉和然返鄉參選？支持「會贏的人」解套縣長提名卡關

彰化縣長提名人選一度呼聲最高的謝衣鳯，競選看板早已高掛街頭。（記者張聰秋攝）

國民黨中央高層對於彰化縣長提名人選，已透露本週三（29日）中常會可望明朗，人選大致底定，但未撕榜前仍有變數。政壇傳出，提名關鍵意見的彰化縣長王惠美尚未放棄勸進新北市副市長劉和然返鄉參選，傳聞親自出馬與劉和然懇談，希望他披掛上陣。對此，王惠美今（26日）天沒公開行程，公務與私人手機均進入語音信箱，尚未對此回應，而劉和然今在桃園被問及此事，他表明「我現在沒有這個選項！」

本月初，國民黨主席鄭麗文出訪中國前，擬徵召黨內地方大老密室共商前考紀會主委、律師魏平政，因時間倉促延到鄭回國，15日中常會原擬宣布，不料，公布前夕，在日本考察的王惠美特別打電話給鄭麗文，表達其對徵召魏平政的意見，提名被迫喊卡，黨中央在王惠美返台，依然無法與其達成徵召魏平政，並接任彰化縣長競選總部主任委員的共識，提名再度擱置，上週三（22日）中常會也未列入提案，本週三（29日）討論確定人選的機率極高。

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王惠美被視為輔選「最強的母雞」，外傳其態度成為黨中央本週敲定徵召人選的關鍵，而王惠美的態度從最早的「我是黨員，尊重黨中央的決定」到如今表達「支持會贏的人」、「黨中央提名誰並不是我可置喙，能做的是盡到黨員責任。」

地方人士指出，政壇早就傳出王惠美今年曾與前立法院長王金平親自拜會劉和然，後來在地方大老會談與電話連繫中，王惠美力薦劉和然，卻被大老們以劉和然離開彰化太久，與彰化連結薄弱而作罷，如今再傳出王惠美親勸劉和然返鄉參選，以王惠美對藍營基層對提空降炸鍋的政治敏感度，王惠美不太可能逆民意。

地方人士透露，南投縣有位中部政治人物常請益的命理師，這次已有爭取提名的參選人請益，傳出為了徵召一事，王惠美私下尋求「算命仙」的指點，就看最後徵召結果。

律師魏平政是徵召人選的「黑馬」黨中央尚未正式提名他參選，他已在社群平台成立「彰化正能量魏平政」參選專頁，競選看板也從社頭擴及各鄉鎮。較早起跑的立委謝衣鳯、前立委柯呈枋、前副縣長洪榮章，共同連署黨中央「在地徵召」，當中呼聲最高的謝衣鳯重申爭取參選決心不變，其能否扭轉家人阻力，受政壇關注。

前立委柯呈枋早早就懸掛出其競選看板。（記者張聰秋攝）

最早起步的前彰化副縣長洪榮章，參選看板掛滿各地。（記者張聰秋攝）

起步最晚的律師魏平政，最近各主要路口已可見其以「彰化正能量」做口號的競選看板。（民眾提供）

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