為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    投入選戰後浮出缺陷 林秉宥點出李四川的「兩大敵人」

    2026/04/26 11:24 即時新聞／綜合報導
    林秉宥表示，李四川的敵人的確有兩個，但他認為不是蘇巧慧跟蘇貞昌，而是「過去的李四川」與「現在的李四川」。（資料照）

    林秉宥表示，李四川的敵人的確有兩個，但他認為不是蘇巧慧跟蘇貞昌，而是「過去的李四川」與「現在的李四川」。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川近期積極跑行程，為年底2026大選做準備，不過李近日感嘆「1打2」，意指他除了面對民進黨參選人蘇巧慧外，還要對上其父親、前台北縣長蘇貞昌。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，李四川的敵人的確有兩個，但他認為不是蘇巧慧跟蘇貞昌，而是「過去的李四川」與「現在的李四川」。

    林秉宥25日晚間在臉書發文提到，很多國民黨人說，李四川在新北市任內做了很多事情，很多人很感念他，林表示，他不會說這是錯的，但是要比以前的事情，對新北市與台北縣的貢獻，李四川可能能贏侯友宜，贏朱立倫、周錫瑋，但是要說他貢獻超過蘇貞昌，「那就託大了」。

    林秉宥表示，李四川作為專業幕僚，確實有本事解決問題，但他的專業領域非常特定在工程建築相關，這不是地方首長唯一需要的能力，李四川跨出舒適圈之後，他的表現是什麼？林秉宥認為，對城市的未來願景，對未來世界的想像力，川伯表現出來的侷促感，相較之下蘇巧慧團隊的年輕感與活力，對新科技的運用等等，基層都已經漸漸有感受到差異。

    林秉宥提到，過去李四川與蔣萬安搭檔時，確實能夠內外分工，甚至可以說是非常理想的「政治/專業」組合，不過這個理論上可以相學鄉長的組合，卻在兩人分開後產生變化，蔣萬安失去李四川的內在專業撐場，連場面話都講不出來；失去蔣萬安帥氣表象的李四川，更無力與群眾對話，只能躲在閉門活動取暖。

    林秉宥指出，李四川的兩個敵人，是「過去的李四川」與「現在的李四川」，過去的李四川不如蘇貞昌，現在的李四川不如蘇巧慧，同樣在新北的脈絡下，對比之後更為強烈，這才是李四川的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播