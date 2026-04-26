投入選戰後浮出缺陷 林秉宥點出李四川的「兩大敵人」

林秉宥表示，李四川的敵人的確有兩個，但他認為不是蘇巧慧跟蘇貞昌，而是「過去的李四川」與「現在的李四川」。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川近期積極跑行程，為年底2026大選做準備，不過李近日感嘆「1打2」，意指他除了面對民進黨參選人蘇巧慧外，還要對上其父親、前台北縣長蘇貞昌。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，李四川的敵人的確有兩個，但他認為不是蘇巧慧跟蘇貞昌，而是「過去的李四川」與「現在的李四川」。

林秉宥25日晚間在臉書發文提到，很多國民黨人說，李四川在新北市任內做了很多事情，很多人很感念他，林表示，他不會說這是錯的，但是要比以前的事情，對新北市與台北縣的貢獻，李四川可能能贏侯友宜，贏朱立倫、周錫瑋，但是要說他貢獻超過蘇貞昌，「那就託大了」。

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林秉宥表示，李四川作為專業幕僚，確實有本事解決問題，但他的專業領域非常特定在工程建築相關，這不是地方首長唯一需要的能力，李四川跨出舒適圈之後，他的表現是什麼？林秉宥認為，對城市的未來願景，對未來世界的想像力，川伯表現出來的侷促感，相較之下蘇巧慧團隊的年輕感與活力，對新科技的運用等等，基層都已經漸漸有感受到差異。

林秉宥提到，過去李四川與蔣萬安搭檔時，確實能夠內外分工，甚至可以說是非常理想的「政治/專業」組合，不過這個理論上可以相學鄉長的組合，卻在兩人分開後產生變化，蔣萬安失去李四川的內在專業撐場，連場面話都講不出來；失去蔣萬安帥氣表象的李四川，更無力與群眾對話，只能躲在閉門活動取暖。

林秉宥指出，李四川的兩個敵人，是「過去的李四川」與「現在的李四川」，過去的李四川不如蘇貞昌，現在的李四川不如蘇巧慧，同樣在新北的脈絡下，對比之後更為強烈，這才是李四川的問題。

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