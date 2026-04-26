王惠美勸進返鄉參選彰化縣長 劉和然：唯一目標留在新北

傳出彰化縣長王惠美勸進新北市副市長劉和然參選彰化縣長，劉和然回應，現在唯一目標是留在新北市，陪著市長侯友宜把剩下7個月市政走完，順利交付下一棒。（圖由民眾提供）

國民黨彰化縣長提名作業卡關，黨中央一度拍板徵召彰化「絲襪世家」第3代、前考紀會主委魏平政參選，但地方爭議不斷，傳出彰化縣長王惠美致電國民黨主席鄭麗文，表示將勸說新北市副市長劉和然「返鄉參選」。對此，劉和然今天回應，現在唯一的最大目標仍希望留在新北，陪市長侯友宜把市政走完，順利交付下一棒。

劉和然今天陪同桃園市中壢區議員參選人彭康傑掃街拜票，對於地方力拱參選彰化縣長，劉和然說，感謝彰化鄉親以及黨部長官的看重，他從大學畢業到現在進入公職第39年，都在新北市服務，感謝前輩和鄉親對他的支持。

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劉和然強調，選舉一直都不是他人生很重要的選項，現在唯一最大目標仍希望留在新北，陪著市長侯友宜把最後7個多月的市政走完，希望未來可以順利把新北市好的作為交付給下一棒，讓新北市持續往前走。

對於彰化縣長選舉，劉和然說，彰化在地本身就有很多人才，且王惠美在縣長8年執政期間政績非常好，受到縣民肯定，在她的悉心帶領下，一定可以找出在地而且了解地方脈動、有意願的人來參選彰化縣長，「我目前最大的工作、最大的心願就是留在新北」。

被問到鄭麗文和王惠美是否勸進參選彰化縣長？劉和然表示，因為畢竟現在還有4位候選人在角逐，他有答應來勸進的好朋友，只要跟他聊過、了解他意願的人，他已承諾不對外透露，希望在王惠美8年執政下，下一棒一樣可以交得很好，讓彰化縣持續發展，這也是彰化子弟最大的期待。

媒體追問劉和然，確定不會參選？劉和然回答：「我現在沒有這個選項。」

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